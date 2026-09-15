Giá cà phê hôm nay 15/9: Hồi phục sau đợt bán tháo kéo dài 3 tuần

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch ngày 14/9, trên sàn giao dịch London, ngoại trừ giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 29 USD/tấn (-0,82%) xuống 3.495 USD/tấn, các kỳ hạn khác giá đều tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 10 USD/tấn (+0,28%) lên 3.535 USD/tấn. Giá kỳ hạn giao tháng 01/2027 giá tăng 7 USD/tấn (+0,2%) lên 3.515 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 7-10 USD/tấn.

Trên sàn New York, chỉ riêng giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 6,3 US cent/pound (-2,01%) xuống 307,35 US cent/pound, các kỳ hạn khác giá đều tăng. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 4,8 US cent/pound (+1,68%) lên 290,5 US cent/pound. Kỳ hạn giao tháng 3/2026 giá tăng 4,1 US cent/pound (+1,48%) đạt 281,3 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 3,55-3,8 US cent/pound.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 15/9 ổn định tại các vùng trọng điểm, bình quân ở mức 95.200 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hồi phục. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê ban đầu giảm nhưng chốt phiên tăng nhờ lực mua mang tính kỹ thuật. Hoạt động mua bù bán khống của các quỹ đầu tư đã xuất hiện vào thứ Hai sau đợt bán tháo kéo dài 3 tuần đẩy giá cà phê xuống vùng quá bán nghiêm trọng.

Giá cà phê Arabica chịu áp lực đầu phiên do thị trường tiếp tục phản ứng với số liệu xuất khẩu mạnh của Brazil được công bố cuối tuần trước.

Theo Hội đồng Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), tổng xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8 tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,155 triệu bao, mức cao kỷ lục đối với tháng 8. Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica tăng 26% lên 2,87 triệu bao, còn Robusta tăng 54% lên 953.592 bao.Giá cà phê cũng chịu sức ép trong 3 tuần qua do triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Tuần trước, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao.Trong khi đó, tiêu thụ giảm 0,9% so với năm trước xuống còn 180,6 triệu bao, dẫn đến thị trường cà phê toàn cầu dư thừa 3 triệu bao, lần đầu tiên trong vòng 5 năm.

Với cà phê Robusta, giá từng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào ngày 3/9 khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới, đang gia tăng.

Theo số liệu của Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,33 triệu tấn. Trong cả năm 2025, xuất khẩu cà phê tăng 17,5%, đạt 1,58 triệu tấn. Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 được dự báo tăng 6% so với niên vụ trước, lên 1,76 triệu tấn, tương đương 29,4 triệu bao và là mức cao nhất trong 4 năm.

Lượng tồn kho cà phê Arabica trên sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.932 bao vào thứ Sáu tuần trước.

Trái lại, tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 9,5 tháng, đạt 5.043 lô tính đến đầu tuần này.