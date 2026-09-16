(VTC News) -

Kết phiên giao dịch ngày 15/9, trên sàn London, ngoại trừ giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 10 USD/tấn (+0,29%) đạt 3.505 USD/tấn, các kỳ hạn khác giá đều giảm. Theo đó, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 54 USD/tấn (-1,53%) xuống 3.481 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 01/2027 giá giảm 65 USD/tấn (-1,85%) xuống 3.450 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá đều giảm 72 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 7,7 US cent/pound (-2,51%) xuống 299,65 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 6,85 US cent/pound (-2,36%) còn 283,65 US cent/pound. Kỳ hạn giao tháng 3/2026 giá giảm 6,25 US cent/pound (-2,22%) xuống 275,05 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 5,55 - 5,85 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay 16/9 quay đầu giảm. (Ảnh: Unsplash)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay giảm nhẹ do điều kiện thời tiết thuận lợi ở Brazil và Việt Nam. Lượng mưa trên mức bình thường ở Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng hiện nay có thể hỗ trợ quá trình ra hoa và cải thiện triển vọng sản lượng vụ thu hoạch cà phê năm 2026 - 2027, qua đó gây sức ép lên giá cà phê.

Hôm thứ Hai, Công ty Somar Meteorologia cho biết, trong tuần kết thúc vào 13/9, bang Minas Gerais - vùng sản xuất Arabica chủ chốt của Brazil - nhận lượng mưa 59,4 mm, tương đương 1.212% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, cơ quan dự báo thời tiết Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm của đất và sẽ hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê ở Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Hôm thứ Hai, giá cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tháng khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ số liệu xuất khẩu mạnh của Brazil.

Theo số liệu công bố hôm thứ Hai bởi chính phủ Brazil, xuất khẩu cà phê xanh của Brazil trong hai tuần đầu tháng 9 đạt trung bình khoảng 13.500 tấn mỗi ngày, tăng 51,5% so với mức trung bình hàng ngày của tháng 9/2025.

Lũy kế đến hết tuần thứ hai của tháng 9, Brazil đã xuất khẩu 107.900 tấn cà phê nhân xanh, tương đương 1,8 triệu bao loại 60 kg.

Tồn kho cà phê Arabica trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE) tính đến ngày 15/9 ở mức thấp nhất trong 27 năm, đạt 217.646 bao. Ngược lại, lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE tăng lên mức cao nhất trong 9,5 tháng, đạt 5.043 lô vào thứ Hai.