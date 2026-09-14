Giá cà phê hôm nay 14/9: Thế giới ổn định, trong nước giảm

(VTC News) -

Cập nhật giá cà phê hôm nay 14/9

Tính đến đầu giờ sáng nay (14/9), giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London ở mức 3.495 USD/tấn, tăng 151 USD/tấn trong tuần trước. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tăng mạnh 2,8% (95 USD/tấn), lên mức 3.525 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 2,7% (93 USD/tấn), đạt mức 3.508 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm mạnh 3,3% (9,9 US cent/pound) trong tuần trước, còn 285,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 3,5% (10,2 US cent/pound), xuống còn 277,2 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 14/9/2026 quay đầu giảm. Theo đó, giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm cùng giảm 500 đồng/kg, kéo mức bình quân về vùng giá 95.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường quốc tế ổn định. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo Reuters, các nhà giao dịch đang lên kế hoạch vận chuyển một lượng lớn cà phê Arabica từ Brazil, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, đến các kho của sàn giao dịch liên lục địa (ICE), nơi lượng hàng tồn kho đã giảm xuống mức thấp nhất trong 26 năm và đẩy giá lên cao.

Hợp đồng cà phê Arabica do ICE Futures US (ICE.N) điều hành, vốn là chuẩn mực toàn cầu cho mặt hàng cà phê, đã đạt mức cao nhất trong 6 tháng vào tháng 7, vượt quá 3,5 USD/pound. Giá vẫn duy trì gần mức này bất chấp kỳ vọng của thị trường về một lượng dư cung đáng kể trong niên vụ 2026-2027.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, nguyên nhân chính khiến giá cà phê duy trì ở mức cao, vẫn khoảng 3 USD/pound, là do lượng tồn kho cà phê Arabica của ICE thấp, trong đó khoảng 70% được lưu trữ tại Antwerp, Bỉ.

Lượng cà phê từ Brazil được đưa vào các kho ICE có khả năng hơn gấp đôi lượng tồn kho được chứng nhận, qua đó tác động đáng kể đến giá do đây là chỉ dấu rõ ràng về lượng cà phê dư thừa sẵn sàng giao nhận trên sàn.

Hai nguồn tin cho biết tập đoàn kinh doanh nông sản Olam đang tìm cách đưa 150.000-200.000 bao cà phê vào diện được chứng nhận trên sàn ICE để kịp giao nhận theo hợp đồng tương lai tháng 12.

Theo một nguồn tin thứ ba, Louis Dreyfus Company, một công ty thương mại lớn khác, cũng đang cố gắng thực hiện kế hoạch tương tự.Tuy nhiên, cả LDC và Olam đều từ chối bình luận về thông tin này.Reuters cho biết, các nguồn tin đề nghị không nêu tên do không được phép phát biểu công khai.

Sau những trì hoãn trong thu hoạch và các vấn đề liên quan đến thời tiết cực đoan tại Brazil, lượng cà phê được chứng nhận bởi ICE đã giảm xuống dưới 220.000 bao, so với mức 1-5 triệu bao duy trì từ giữa những năm 2000 đến đầu năm 2022.

Khoảng 300.000 bao cà phê dự kiến được đưa vào kho sẽ chưa đủ để nâng tồn kho lên mức 1 triệu bao - ngưỡng được các nhà kinh doanh coi là tương đối an toàn. Tuy nhiên, lượng hàng bổ sung này được dự báo sẽ gây áp lực lên giá, theo một nguồn tin thứ tư tại một tập đoàn kinh doanh nông sản lớn.

Sàn ICE hoạt động một phần như “thị trường cuối cùng”, hay nơi bảo đảm đầu ra cho lượng cà phê dư thừa. Do vậy, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lượng tồn kho tại đây gia tăng đều có thể thúc đẩy nhà đầu tư đặt cược vào khả năng giá cà phê giảm.