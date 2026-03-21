Gần 3.000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn, xác lập kỷ lục múa quạt dưỡng sinh
21/03/2026 13:01:48 +07:00
(VTC News) -
Ngày hội xác lập kỷ lục múa quạt dưỡng sinh dành cho người trung và cao tuổi diễn ra với sự tham gia của gần 3.000 người đến từ các phường, xã trên địa bàn Hà Nội.
Những động tác uyển chuyển nhưng dứt khoát, cùng tinh thần phấn khởi của các hội viên U70, U80 đã tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và truyền cảm hứng về lối sống năng động ở tuổi cao.
Hoạt động đồng diễn múa quạt dưỡng sinh của người cao tuổi Hà Nội tạo nên sân chơi giao lưu, sinh hoạt bổ ích, đồng thời lan tỏa tinh thần sống chủ động, tích cực của thế hệ trung và cao tuổi Việt Nam.
Bình luận