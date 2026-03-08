3.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 8/3

Lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cho biết việc mở rộng quy mô sự kiện không chỉ nhằm quảng bá văn hóa, giới thiệu hình ảnh thành phố thân thiện, nghĩa tình mà còn góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư. Trong bối cảnh TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn hơn sau khi sắp xếp địa giới hành chính, các hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho điểm đến.