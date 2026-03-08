3.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 8/3

Sáng 8/3, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở nên sôi động và rực rỡ khi hàng nghìn người trong tà áo dài truyền thống cùng tham gia đồng diễn dân vũ và diễu hành qua các tuyến đường trung tâm.
Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026, đồng thời chào mừng kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, khoảng 3.000 người tham gia màn đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài nhiều màu sắc. Những bước nhảy đồng đều, kết hợp cùng tà áo dài truyền thống tạo nên bức tranh sinh động giữa không gian trung tâm thành phố, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi, ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Lễ hội Áo dài TP.HCM năm nay do Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức, gồm 17 hoạt động chính cùng nhiều sự kiện hưởng ứng diễn ra trên toàn thành phố.
Theo ban tổ chức, điểm nhấn của lễ hội năm nay là quy mô đồng diễn và diễu hành lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 50.000 người đăng ký tham gia tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP.HCM.
Lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cho biết việc mở rộng quy mô sự kiện không chỉ nhằm quảng bá văn hóa, giới thiệu hình ảnh thành phố thân thiện, nghĩa tình mà còn góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư. Trong bối cảnh TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn hơn sau khi sắp xếp địa giới hành chính, các hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho điểm đến.
Sự kiện cũng được xem là sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố.
Sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã dần trở thành hoạt động văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng của TP.HCM, góp phần định vị thành phố như một điểm đến văn hóa, sáng tạo và hội nhập.
Với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, lễ hội diễn ra xuyên suốt tháng 3 tại nhiều địa điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 và nhiều di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh các hoạt động trình diễn và diễu hành, lễ hội còn mở ra không gian sáng tạo cho các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng yêu áo dài. Nhiều bộ sưu tập mới được giới thiệu, lấy cảm hứng từ biển đảo, cảng biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, chuyển đổi số và đô thị thông minh, thể hiện sự kết nối giữa di sản truyền thống với hơi thở của thời đại.
Không chỉ là hoạt động văn hóa, Lễ hội Áo dài TP.HCM còn được định hướng trở thành sản phẩm du lịch lễ hội đặc trưng của thành phố. Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ cũng mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp, vai trò và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội, từ xây dựng gia đình đến tham gia phát triển đất nước.
