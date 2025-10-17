Người cao tuổi được ‘sống vui sống khỏe’ với mô hình chăm sóc toàn diện

(VTC News) -

Các cụ được tham gia nhiều hoạt động phục hồi chức năng tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP. HCM.

8h sáng, khoa Phục hồi chức năng rộn ràng tiếng nói, cười của các cụ ông, cụ bà cùng với các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Một ngày điều trị bắt đầu với đo dấu hiệu sinh tồn, khởi động nhẹ, sau đó là các buổi vật lý trị liệu và phục hồi kỹ năng sinh hoạt.

Buổi sáng, bệnh nhân tham gia âm ngữ trị liệu, rèn luyện nhận thức hoặc trị liệu tâm lý nhóm. Buổi chiều dành cho các bài tập vận động nâng cao, trò chơi, đọc sách trồng cây,… kết thúc bằng giáo dục sức khỏe và hướng dẫn tập tại nhà.

Các cụ hào hứng tham gia hoạt động ca hát.

Cụ Nguyễn Thị Điểm (70 tuổi) mới đến chăm sóc sức khoẻ tại Khoa phục hồi chức năng 1 tuần nhưng sức khỏe và tinh thần đã có những cải thiện rõ rệt. Trước đó, cụ có vấn đề về tâm lý, luôn trong tình trạng lo sợ và phải uống thuốc ngủ trong suốt 2 năm.

Vừa mân mê món đồ xếp hình trong tay, cụ Điểm chậm rãi nói: “Vào đây có các cụ sinh hoạt cùng tôi rất vui, các cô điều dưỡng vui vẻ nhẹ nhàng. Con trai và con dâu tôi thay phiên nhau sáng đưa tôi đến đây rồi tối đón về nhà từ thứ 2 đến thứ 6. Còn thứ Bảy, Chủ nhật, con cháu được nghỉ làm, nghỉ học thì tôi ở nhà nghỉ ngơi cùng gia đình”.

Ngồi bên cạnh cụ Điểm, cụ Khương Thị Hồng (72 tuổi), tiếp lời: “Ở nhà con cái đi làm hết, ở mình cũng buồn, có bệnh nữa nên vô đây vừa được nghỉ ngơi, vui chơi, vừa được điều trị bệnh. Khoẻ cho cả mình, khoẻ cho cả con cháu. Tôi chân yếu nên thích nhất là được đạp xe đạp vật lý trị liệu ở đây”.

Mô hình chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người cao tuổi giúp các cụ bớt cô đơn ở tuổi xế chiều.

Chị Huỳnh Thị Trọng Mỹ, con dâu cụ Điểm, cho biết: “Vài năm trở lại đây, sức khoẻ mẹ tôi giảm sút nghiêm trọng. Chúng tôi đều bận rộn với công việc, để cụ ở nhà một mình thì không yên tâm. Sau khi tìm hiểu, tôi biết đến mô hình chăm sóc người cao tuổi ở đây nên cũng đã đến tham quan thử vài lần rồi mới quyết định đưa cụ đến”.

Tại phòng điều trị, có cụ gặp các biến chứng tai biến dẫn đến khả năng vận động hạn chế, có người có bệnh về tim mạch, tiểu đường hay có những cụ chỉ vì ở nhà quá cô đơn nên muốn đến đây để được trò chuyện, sẻ chia.

Mỗi cụ đến đây đều được thăm khám sức khỏe, thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình, sở thích, tính cách… để có phương pháp chăm sóc phù hợp.

Đạp xe đạp là một trong những hoạt động tập vật lý trị liệu được các cụ yêu thích nhất.

Kỹ thuật viên Nguyễn Trường Giang - khoa Phục hồi chức năng, cho biết, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi đôi khi còn khó hơn là chăm sóc trẻ nhỏ. Chúng tôi phải hết sức tâm lý, chu đáo và thận trọng để không làm các cụ buồn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần và sức khoẻ của các cụ.

“Có cụ thì rất muốn có người trò chuyện nên vừa tập vật lý trị liệu, chúng tôi vừa phải tìm những câu chuyện để kể cho cụ nghe. Còn có những cụ thì chỉ thích yên tĩnh một mình, đối với những cụ như vậy chúng tôi sẽ hạn chế hỏi thăm quá nhiều, nói nhỏ nhẹ, tránh làm ồn”, anh Nguyễn Trường Giang nói thêm.

Ngoài điều trị ban ngày, bệnh viện còn triển khai nhiều hình thức khác như nội trú ngắn ngày, dài ngày, chăm sóc sức khoẻ tại nhà và tư vấn bệnh.

Hoạt động trồng rau thường được tổ chức vào buổi chiều đón nhận sự hào hứng tham gia từ các cụ.

Chi phí trọn gói một ngày dao động khoảng 350.000 đến hơn 500.000 đồng nếu bệnh nhân không có BHYT, tùy có tập robot hỗ trợ hay không.

Với người có BHYT, quỹ bảo hiểm thanh toán theo diện nội trú ban ngày, phần còn lại do bệnh nhân chi trả.

BS.CK1 Đinh Quang Thanh - Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, cho biết: “Phục hồi chức năng và sức khoẻ tinh thần trong việc nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi có vai trò rất quan trọng. Ở đây, chúng tôi vừa chăm sóc về cả sức khoẻ lẫn tinh thần cho các cụ. Mỗi bệnh nhân có một kế hoạch chăm sóc cá nhân do nhóm đa ngành xây dựng, điều chỉnh phác đồ liên tục. Bệnh viện cũng áp dụng công nghệ số trong quản lý đưa đón, hồ sơ điện tử và theo dõi sức khỏe tại nhà".

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TP.HCM đang nỗ lực nhân rộng mô hình ra các tỉnh khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long và khu vực lân cận, tận dụng ưu thế là một bệnh viện chuyên khoa lớn có khả năng xử lý các tình huống cấp cứu.