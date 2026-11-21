(VTC News) -

Phổ biến Thông tư và rà soát các yêu cầu kỹ thuật có liên quan

Trong công văn, EVNHCMC yêu cầu tổ các đơn vị tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư đến cán bộ, công nhân viên và người lao động có liên quan. Đặc biệt là các bộ phận thực hiện công tác cấp điện, thỏa thuận đấu nối, quản lý vận hành lưới điện và điều độ hệ thống điện.

Các đơn vị thực hiện công tác cấp điện, quản lý vận hành lưới điện và điều độ hệ thống điện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, tổ chức nghiên cứu, rà soát và triển khai thực hiện các quy định có liên quan tại QCVN 32:2026.

Trong đó, tập trung, hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị vận hành thực hiện thỏa thuận đấu nối, đo đếm điện năng, đóng điện, vận hành, điều chỉnh phụ tải và xử lý sự cố theo thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật về điện lực.

Ngành điện Thành phố yêu cầu các cơ quan cấp dưới phối hợp đánh giá ảnh hưởng của trạm sạc xe điện đến lưới điện khu vực; thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết về chất lượng điện năng, hệ số công suất, giới hạn công suất, quản lý phụ tải hoặc bảo vệ hệ thống điện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về điện lực.

Người dân đổi pin xe điện tại tủ đổi pin.

Các đơn vị cũng được giao thực hiện thao tác, yêu cầu giảm tải, tách tải, khôi phục cấp điện hoặc xử lý sự cố đối với trạm sạc xe điện thuộc phạm vi điều độ, quản lý vận hành theo quy định.

Đồng thời, tiến hành rà soát, phân loại khách hàng là trạm sạc xe điện hiện hữu đang được cấp điện để xác định đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn; thông báo, hướng dẫn khách hàng về lộ trình chuyển tiếp theo quy định tại Thông tư.

TP.HCM hiện có hàng nghìn tủ đổi pin phục vụ người dân.

Đặc biệt, khi tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận đấu nối, đóng điện đối với trạm sạc xe điện từ ngày 1/7/2027, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị có liên quan phải đối chiếu hồ sơ thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu kỹ thuật, xác nhận điều kiện đóng điện và các hồ sơ liên quan theo đúng quy định và không đặt thêm điều kiện ngoài quy định của pháp luật.

Quy định chi tiết về trụ/trạm sạc xe điện

Hiện nay trên cả nước, xe điện đã trở thành nhu cầu đi lại phổ biến. Riêng TP.HCM có khoảng 10.000 trạm sạc ô tô điện, hơn 300 điểm sạc nhanh cho xe máy và hàng nghìn tủ đổi pin. Sự phát triển chóng mặt của phương tiện giao thông bằng điện đã đặt ra yêu cầu phải có các quy chuẩn để thiết kế, xây dựng và vận hành các trụ/trạm sạc đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Do đó, Thành phố có chủ trương đấu giá xã hội hóa để lắp đặt trạm sạc tại 19 bến xe buýt và hoàn thiện đề án phát triển mạng lưới sạc công cộng nhằm đáp ứng làn sóng chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Một trạm sạc xe điện đã được đưa vào sử dụng.

Theo Quy chuẩn QCVN 32:2026, các trường hợp là trạm sạc lắp đặt ở khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và các khu vực tương tự. Đối với trụ sạc và trạm sạc xe điện được dùng để sạc ô tô thuần điện, ô tô hybrid nạp điện ngoài và các phương tiện đường bộ chạy điện tương tự có hệ thống tích trữ năng lượng sạc lại được lắp trên xe.

Ngoài ra, Quy chuẩn cũng quy định không áp dụng cho trạm sạc được bố trí trong phạm vi bên trong công trình xây dựng, bao gồm các tầng hầm, tầng nửa hầm và tầng trên mặt đất; trong nhà để xe, khu vực đỗ xe trong nhà và các không gian khác được bao che một phần hoặc toàn bộ bởi các kết cấu xây dựng. Trạm sạc bố trí ngoài trời hoặc dưới mái che độc lập chỉ có chức năng che mưa, che nắng cho khu vực sạc.

Trạm sạc xe điện cũng phải bảo đảm an toàn điện, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, an toàn cho người sử dụng, phương tiện, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thiết kế, thi công, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành, bảo trì, cải tạo và chấm dứt khai thác.

Đồng thời, trạm được thiết kế đồng bộ giữa hệ thống cấp điện, hệ thống phân phối điện, trụ sạc, hệ thống bảo vệ, nối đất, chống sét, giám sát, điều khiển, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông và hạ tầng phụ trợ….

Vị trí bố trí trạm sạc phải phù hợp mục đích sử dụng đất, công năng khu vực và tổ chức giao thông nội bộ; không cản trở lối ra vào, lối thoát nạn, đường cho xe chữa cháy, khả năng tiếp cận của phương tiện ứng cứu, người đi bộ và hoạt động của công trình lân cận.

Ô sạc phải có kích thước và không gian thao tác phù hợp với loại phương tiện, hướng đỗ, chiều dài cáp, vị trí đầu nối và khả năng mở cửa xe; bảo đảm người sử dụng tiếp cận, kết nối và thoát khỏi khu vực sạc an toàn…