EVNHCMC từng bước chuyển mình thành doanh nghiệp điện lực thông minh

(VTC News) -

Xếp thứ 41 trong số 92 công ty điện lực được đánh giá trên thế giới và đứng thứ hai khu vực ASEAN, sau Singapore, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đang khẳng định những bước tiến trong xây dựng lưới điện thông minh, làm chủ công nghệ và chuyển đổi số.

Đây cũng là nền tảng để Tổng công ty từng bước chuyển từ mô hình doanh nghiệp điện lực truyền thống sang doanh nghiệp số, hướng tới doanh nghiệp thông minh, tiệm cận trình độ các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực.

Theo kế hoạch, EVNHCMC đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 tự động hóa 50% các tuyến đường dây 22 kV và nâng tỷ lệ này lên 100% vào năm 2028.

EVNHCMC xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng cao cho TP.HCM là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, yêu cầu đối với ngành điện không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu điện năng mà còn phải nâng cao năng lực dự báo, tối ưu vận hành và cung cấp dịch vụ ngày càng hiện đại.

Tạo nền tảng từ lưới điện thông minh

Giai đoạn 2020-2025 đánh dấu bước chuyển mạnh của EVNHCMC trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hệ sinh thái số của Tổng công ty từng bước được hình thành và kết nối các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản trị doanh nghiệp.

Các nền tảng như SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu), DMS (hệ thống quản lý lưới điện phân phối), OMS (hệ thống quản lý mất điện và sự cố), GIS (hệ thống thông tin địa lý), công tơ điện tử thông minh, ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), BI (hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ quản trị), BIM (mô hình thông tin công trình), trí tuệ nhân tạo (AI) và camera ứng dụng AI được đưa vào phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần nâng cao mức độ tự động hóa và khả năng giám sát hệ thống điện. Hiện nay, 100% trạm biến áp 110 kV của EVNHCMC không cần người trực vận hành tại chỗ; toàn bộ lưới điện công cộng 22 kV và các thiết bị đóng cắt được giám sát, điều khiển từ xa. Cùng với đó, 100% khách hàng được trang bị công tơ đo xa, tạo điều kiện thu thập dữ liệu sử dụng điện, theo dõi tình trạng vận hành và hỗ trợ phát hiện sớm những bất thường.

Những nền tảng này giúp ngành điện từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa nhiều vào kiểm tra trực tiếp sang giám sát, phân tích và điều hành trên môi trường số.

Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, EVNHCMC đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt gần 100%. Quá trình số hóa giúp khách hàng thuận tiện hơn khi giao dịch, đồng thời giảm các khâu xử lý thủ công, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị.

Đáng chú ý, EVNHCMC được xếp thứ 41 trong số 92 công ty điện lực được đánh giá trên thế giới về chỉ số lưới điện thông minh, đứng thứ hai khu vực ASEAN, sau Singapore. Kết quả này cho thấy những nỗ lực của Tổng công ty trong hiện đại hóa hạ tầng, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực vận hành theo hướng thông minh.

EVNHCMC xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng cao cho TP.HCM là nhiệm vụ xuyên suốt.

Bảo đảm điện cho các phụ tải trọng điểm

Cùng với mục tiêu hiện đại hóa toàn hệ thống, EVNHCMC đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cung cấp điện cho các khu công nghiệp, khu đô thị và phụ tải có yêu cầu cao về độ ổn định. Trong đó, hệ thống các khu công nghiệp do Becamex phát triển là một trong những nhóm phụ tải trọng điểm, với công suất các trạm biến áp 110 kV phục vụ khu công nghiệp của tập đoàn chiếm khoảng 1/7 tổng công suất lưới điện 110 kV do EVNHCMC quản lý.

Tỷ trọng này cho thấy vai trò quan trọng của việc phối hợp giữa hai đơn vị trong quy hoạch, đầu tư và vận hành hạ tầng điện, nhất là khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất, phát triển công nghiệp và đô thị tiếp tục gia tăng.

Theo kế hoạch, EVNHCMC đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 tự động hóa 50% các tuyến đường dây 22 kV và nâng tỷ lệ này lên 100% vào năm 2028. Đối với lưới điện 110 kV, Tổng công ty phấn đấu đến năm 2028 toàn bộ hệ thống đạt tiêu chí N-1, tức vẫn bảo đảm khả năng cung cấp điện khi xảy ra sự cố đối với một phần tử trong hệ thống theo tiêu chuẩn áp dụng. Các mục tiêu này hướng đến tăng cường khả năng dự phòng, hạn chế phạm vi và thời gian mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khu công nghiệp và khu đô thị.

Để hiện thực hóa định hướng chuyển đổi, EVNHCMC không chỉ đầu tư công nghệ mà còn chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ, chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện quy trình quản trị. Công nghệ phải gắn với yêu cầu thực tiễn, được vận hành hiệu quả và tạo ra giá trị cụ thể trong sản xuất, kinh doanh cũng như phục vụ khách hàng. Đây là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số không dừng ở việc đưa các phần mềm, thiết bị hiện đại vào sử dụng, mà thực sự làm thay đổi phương thức quản lý và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Từ nền tảng lưới điện thông minh, EVNHCMC đang từng bước hướng đến mô hình doanh nghiệp số, trong đó dữ liệu, công nghệ và năng lực làm chủ hệ thống giữ vai trò trung tâm. Đích đến là doanh nghiệp điện lực thông minh, có khả năng vận hành linh hoạt, quản trị hiệu quả, cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chủ động đáp ứng những yêu cầu ngày càng lớn của Thành phố.