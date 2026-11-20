(VTC News) -

Những tháng cuối năm là thời điểm nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thành kế hoạch sản xuất, chuẩn bị đơn hàng xuất khẩu và nguồn hàng phục vụ thị trường lễ, Tết. Với các nhà máy vận hành liên tục, yêu cầu đặt ra không chỉ là đủ điện mà nguồn điện phải ổn định, chất lượng cao và hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn.

Tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, nhu cầu sử dụng điện luôn duy trì ở mức rất lớn. Doanh nghiệp hiện có khoảng 40.000 - 45.000 lao động, sản xuất hàng xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và nhiều thị trường khác. Sản lượng điện tiêu thụ trung bình từ 16 - 17 triệu kWh mỗi tháng, những đợt cao điểm có thể tiến gần 20 triệu kWh.

Ông Thiệu Quan Tuấn - Trưởng Trạm biến áp 110 kV PouYuen - cho biết, với quy mô sản xuất lớn, nguồn điện ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp đã đầu tư riêng trạm biến áp 110 kV với hai máy biến áp công suất 37,5 MVA mỗi máy để phục vụ hoạt động sản xuất.

Các dây chuyền sử dụng nhiều thiết bị điện tử, PLC, robot và hệ thống tự động hóa, do đó rất nhạy với dao động điện áp. Chỉ một hiện tượng sụt áp trong thời gian ngắn cũng có thể khiến thiết bị bảo vệ tác động, làm dừng dây chuyền, ảnh hưởng đến sản phẩm đang gia công và kéo theo nhiều chi phí phát sinh.

Trước đây, khi khả năng cung cấp điện chưa ổn định như hiện nay, PouYuen từng đầu tư hệ thống 12 tổ máy phát diesel dự phòng với chi phí lớn. Khi chất lượng nguồn điện lưới được cải thiện, doanh nghiệp đã ngừng sử dụng và thanh lý hệ thống máy phát, chuyển sang sử dụng hoàn toàn điện lưới.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Datalogic Việt Nam đòi hỏi nguồn điện ổn định, chất lượng cao để bảo đảm vận hành liên tục các dây chuyền điện tử.

Tại Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, gần 99% sản phẩm được xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Do đặc thù vận chuyển đường biển kéo dài, cao điểm sản xuất của doanh nghiệp tập trung nhiều từ Quý 3 để kịp chuẩn bị hàng cho các thị trường cuối năm. Ông Chu Cao Nguyên - Phụ trách Bộ phận Sản xuất và Cơ sở hạ tầng Công ty Datalogic Việt Nam - cho biết, từ nay đến cuối năm, hoạt động sản xuất được duy trì ở trạng thái ổn định sau giai đoạn cao điểm.

Với doanh nghiệp sản xuất điện tử, độ ổn định của điện áp có ảnh hưởng trực tiếp đến máy móc, chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng. Trong đợt sản xuất cao điểm vừa qua, nguồn điện được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc trồi sụt điện áp ảnh hưởng đến dây chuyền, qua đó giúp doanh nghiệp bảo đảm kế hoạch giao hàng xuất khẩu.

Tương tự, tại Tổng công ty Cổ phần Việt Thắng, hoạt động sản xuất được tổ chức liên tục 24/7 với mức tiêu thụ điện hàng triệu kWh mỗi tháng. Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Minh cho rằng nguồn điện ổn định là một trong những yếu tố nền tảng đối với hiệu quả sản xuất. Nếu xảy ra mất điện đột ngột, không chỉ toàn bộ dây chuyền phải dừng mà việc khởi động, căn chỉnh lại hàng nghìn thiết bị cũng mất nhiều thời gian, dễ dẫn đến giảm sản lượng, phát sinh sản phẩm lỗi và ảnh hưởng tiến độ giao hàng.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Tổng công ty Cổ phần Việt Thắng, nơi hoạt động sản xuất liên tục đòi hỏi nguồn điện ổn định và chất lượng cao.

Chủ động từ lưới điện đến dự báo phụ tải

Nhu cầu sử dụng điện tăng vào cuối năm cũng tạo áp lực lớn đối với công tác vận hành. Trên địa bàn do Công ty Điện lực Bình Phú quản lý, sản lượng điện tiêu thụ trong những tháng cuối năm có thể tăng khoảng 6 - 10% so với các thời điểm trước, chủ yếu do tỷ trọng phụ tải công nghiệp và thương mại lớn.

CTĐL Bình Phú tăng cường giám sát lưới điện, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cung cấp điện ổn định trong cao điểm sản xuất cuối năm.

Ông Ngô Văn Thành - Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty Điện lực Bình Phú - cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư lưới điện và xử lý sự cố để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao. Trong đó, phương pháp bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị Condition Based Maintenance (CBM) được áp dụng nhằm phát hiện sớm nguy cơ bất thường. Khi sửa chữa, bảo dưỡng, đơn vị ưu tiên thi công Live-line để hạn chế tối đa việc gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

Các công trình đầu tư, nâng cấp lưới điện cũng được triển khai bám sát dự báo phụ tải; công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới điện được tăng cường, đồng thời rút ngắn thời gian đấu nối cấp điện mới cho doanh nghiệp.

Tại Công ty Điện lực Thủ Đức, lưới điện được vận hành theo chế độ mạch vòng, kết hợp hệ thống tự động hóa và các thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa qua SCADA. Nhờ đó, khi xảy ra sự cố, hệ thống có thể nhanh chóng xác định, cô lập khu vực bị ảnh hưởng và chuyển nguồn từ các tuyến dây khác; phần lớn khách hàng được cấp điện trở lại trong khoảng dưới 01 phút.

Ông Nguyễn Thành - Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty Điện lực Thủ Đức - cho biết, đơn vị còn sử dụng thiết bị đo phóng điện cục bộ, máy đo nhiệt độ từ xa và các thiết bị chuyên dụng để phát hiện sớm tình trạng suy giảm cách điện hoặc phát nhiệt bất thường, từ đó chủ động sửa chữa trước khi phát sinh sự cố.

Nhân viên CTĐL Thủ Đức kiểm tra thiết bị trên lưới điện tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, liên tục cho hệ thống lưới điện trên không và ngầm hóa.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, công tác dự báo phụ tải được thực hiện thường xuyên. Hằng tháng, Công ty Điện lực Thủ Đức làm việc với các doanh nghiệp sử dụng điện lớn để cập nhật nhu cầu của tháng hiện tại và tháng kế tiếp, kết hợp dữ liệu tiêu thụ điện, kế hoạch sản xuất, thời tiết và lịch nghỉ để dự báo sát nhu cầu thực tế.

Trong cao điểm sản xuất cuối năm, việc kết hợp giữa dự báo phụ tải, đầu tư lưới điện, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành và phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp đang giúp EVNHCMC chủ động hơn trong bảo đảm cung cấp điện. Mục tiêu xuyên suốt là duy trì nguồn điện an toàn, liên tục và chất lượng, góp phần giữ vững nhịp sản xuất, giúp doanh nghiệp hoàn thành đơn hàng và kế hoạch kinh doanh năm 2026.