(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ sau những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung gia tăng, liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út, cùng thông tin hoạt động vận tải dầu tại eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu Brent đang hướng tới mức giảm 3,5%, trong khi dầu WTI giao tháng 12 giảm gần 6%. Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu.

Áp lực giảm giá chủ yếu xuất phát từ triển vọng dư cung ngày càng lớn, trong bối cảnh lưu lượng vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz đã trở lại gần mức trước chiến tranh.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Ngoài ra, kỳ vọng các thành viên OPEC+ tiếp tục phối hợp cắt giảm sản lượng tại cuộc họp cuối tháng cũng góp phần hỗ trợ giá dầu.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 20/11 cho biết xung đột tại Trung Đông gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với hoạt động thương mại dầu khí toàn cầu. IEA đồng thời cảnh báo, nếu các chính phủ đẩy mạnh điện hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi sang các loại nhiên liệu khác để ứng phó với khủng hoảng, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu có thể giảm hơn 4% vào năm 2035.

Dù vậy, triển vọng nhu cầu suy yếu vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá dầu.

Ở diễn biến khác, sản lượng dầu thô của Nga có thể tiếp tục suy giảm khi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu của nước này. Theo Reuters, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất xử lý dầu thô tại các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 19/11, giá xăng dầu cùng giảm lần thứ tư liên tiếp, riêng với giá xăng, đây là lần giảm thứ năm liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay.

Biến động giá xăng dầu trong nước kể từ cuối tháng 12/2025 đến nay. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, không cao hơn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.