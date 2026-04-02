Dùng điện như cũ, hóa đơn vẫn tăng: Điện lực TP.HCM lý giải nguyên nhân

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã lý giải nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 3 của nhiều hộ gia đình tăng cao, dù mức sử dụng thiết bị không thay đổi đáng kể.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, việc tiền điện tăng, đặc biệt vào mùa nắng nóng, là xu hướng có thể dự báo trước và xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó thời tiết đóng vai trò quyết định.

Theo EVNHCMC, sản lượng điện tiêu thụ tại TP.HCM trong tháng 3/2026 tăng mạnh so với tháng trước. Cụ thể, tổng sản lượng điện nhận đạt 5.227 triệu kWh, tăng hơn 30% so với tháng 2 (3.622 triệu kWh). Sản lượng điện bình quân ngày đạt 168,61 triệu kWh, tăng 39,22 triệu kWh/ngày.

Đáng chú ý, ngày 31/3/2026, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt 176,9 triệu kWh, gần chạm mức đỉnh năm 2025 (178,8 triệu kWh). Riêng khu vực TP.HCM (cũ) ghi nhận mức tiêu thụ trên 100 triệu kWh/ngày, tiệm cận cao điểm thường xuất hiện vào tháng 4-5 hằng năm.

Theo ông Bùi Trung Kiên, bước sang tháng 3, TP.HCM bắt đầu vào giai đoạn cao điểm mùa khô, với nền nhiệt nhiều thời điểm lên tới 37-40°C. Nắng nóng kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, đặc biệt là máy lạnh.

“Đây là nguyên nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất, thường từ 40–60% tổng lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình”, đại diện EVNHCMC cho hay.

Không chỉ tăng thời gian sử dụng, nhiều hộ gia đình còn có xu hướng cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo (dưới 26°C) hoặc sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong các phòng. Trong khi đó, nhiệt độ môi trường cao cũng khiến thiết bị phải vận hành liên tục với công suất lớn hơn, dẫn đến tiêu tốn nhiều điện năng.

Điều hòa là thiết bị tiêu tốn điện năng lớn nhất trong các hộ gia đình vào mùa khô.

Bên cạnh máy lạnh, nhiều thiết bị điện khác cũng tiêu thụ điện nhiều hơn trong điều kiện nắng nóng. Tủ lạnh, tủ đông phải hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ; việc mở tủ thường xuyên khiến thiết bị phải làm lạnh lại nhiều lần.

Ngoài ra, các thiết bị như quạt điện, quạt phun sương, máy giặt, bếp điện… được sử dụng với tần suất cao hơn, góp phần làm tổng lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể.

EVNHCMC cho biết thêm, một nguyên nhân quan trọng khiến tiền điện tăng là do biểu giá điện sinh hoạt theo bậc thang. Khi sản lượng tiêu thụ vượt ngưỡng, phần điện vượt sẽ được tính theo đơn giá cao hơn, khiến tổng hóa đơn tăng nhanh.

Do đó, dù số lượng thiết bị điện không thay đổi, việc kéo dài thời gian sử dụng trong mùa nắng nóng cũng đủ khiến chi phí tiền điện tăng đáng kể.

Ngoài yếu tố thiết bị, thói quen sinh hoạt của người dân cũng thay đổi theo thời tiết. Trong những ngày nắng nóng, nhiều người có xu hướng ở nhà nhiều hơn, kéo theo việc sử dụng các thiết bị giải trí, chiếu sáng và sinh hoạt gia đình tăng lên.

Dự báo trong tháng 4/2026, cao điểm của mùa nắng nóng, nhu cầu điện tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng. Sản lượng điện bình quân ngày toàn thành phố dự kiến đạt 173,53 triệu kWh, tăng gần 3% so với tháng 3.

Công suất cực đại (Pmax) có thể đạt 9.178 MW, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng điện toàn tháng ước đạt hơn 5,19 tỷ kWh.

Tuy nhiên, phụ tải điện trong tháng 4 được dự báo sẽ phân hóa rõ rệt: nửa đầu tháng tăng mạnh do thời tiết nắng nóng và hoạt động sản xuất, trong khi nửa cuối tháng có thể giảm do kỳ nghỉ lễ kéo dài (Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5).

Theo EVNHCMC, trong bối cảnh nắng nóng gia tăng, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho toàn thành phố.