Sinh nhật 1 tuổi, Sun World Ha Nam tặng du khách vé ưu đãi giá chỉ 150.000 đồng

(VTC News) -

Vé 150.000 đồng – Món quà sinh nhật dành cho triệu tấm lòng

Một năm trước, Sun World Ha Nam lần đầu mở cửa đón khách, mang theo khát vọng kiến tạo một điểm vui chơi – giải trí đẳng cấp ngay giữa lòng tỉnh Hà Nam. Và hơn 365 ngày sau, điều đó đã trở thành hiện thực: công viên không chỉ là nơi giải nhiệt mùa hè mà đã trở thành một phần không thể tách rời trong diện mạo đô thị năng động, hiện đại của vùng đất này.

Để tri ân sự đồng hành của người dân địa phương và du khách bốn phương, Sun World Ha Nam tung chương trình ưu đãi sinh nhật đặc biệt: vé vào cổng đồng giá chỉ 150.000 đồng cho mọi đối tượng khách – áp dụng từ ngày 9/5 đến 22/5/2026.

Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay của công viên, một cơ hội vàng để cả gia đình, nhóm bạn, hay cặp đôi cùng nhau trải nghiệm "đại tiệc mùa hè" với chi phí tối ưu nhất.

Không gian vui chơi ngập tràn sắc màu và tiếng cười tại Sun World Ha Nam.

Ngoài vé đồng giá 150.000 đồng, Sun World Ha Nam còn thiết kế loạt combo ưu đãi hấp dẫn dành cho những du khách muốn tận hưởng trọn vẹn một ngày vui chơi không lo lắng. Ấn tượng nhất là combo vé + set ẩm thực đồng giá chỉ 270.000 đồng, tiết kiệm đến 29% so với giá gốc (người lớn 380.000 đồng, trẻ em 300.000 đồng).

Sau hàng giờ vui chơi với những làn trượt đỉnh cao tại công viên, du khách có thể ghé ngay nhà hàng trong khuôn viên để nạp năng lượng với mì Ý sốt bò bằm đậm đà, gà rán vàng giòn kèm khoai tây chiên, cơm tấm sườn nóng hổi hay cơm chiên hải sản đầy đặn…

Sau khi vui chơi du khách có thể nạp đầy năng lượng với các combo ẩm thực hấp dẫn ngay trong công viên nước.

Ngoài ra còn có combo vé + locker chỉ 170.000 đồng (áp dụng trước 17h00 hàng ngày) – ưu đãi tới 37% so với giá niêm yết. Với combo này, du khách có thể gửi gắm đồ dùng cá nhân, chìa khóa và điện thoại với mức giá siêu hấp dẫn mà không lo thất lạc, thỏa sức vui chơi tại công viên.

Đi vào hoạt động từ ngày 10/5/2025, Sun World Ha Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm giải trí không thể bỏ qua tại Hà Nam nói riêng và Ninh Bình nói chung của người dân địa phương và du khách khu vực lân cận vào mùa cao điểm hè. Đây không đơn thuần là một công viên nước, mà là hành trình văn hóa được khoác lên mình hơi thở của công nghệ giải trí đương đại.

Với hàng chục tổ hợp trò chơi trải dài từ cảm giác mạnh đến thư giãn, Sun World Ha Nam đáp ứng trọn vẹn mọi lứa tuổi, mọi sở thích. Vô số góc check-in ấn tượng cùng lối kiến trúc lấy cảm hứng từ múa rối nước độc đáo cũng biến nơi đây thành "thiên đường sống ảo" độc nhất vô nhị của giới trẻ.

Thả mình vào những đường trượt nước hiện đại, tận hưởng cảm giác “giải nhiệt cực đã” giữa mùa hè tại Sun World Ha Nam.

Với lợi thế nằm gần Hà Nội cùng hệ thống giao thông thuận tiện, Sun World Ha Nam phù hợp cho cả các chuyến đi trong ngày lẫn lịch trình vui chơi cuối tuần của các gia đình khu vực miền Bắc.

Hà Nam xứng danh “điểm hẹn cuối tuần” với nhạc nước và pháo hoa mãn nhãn

Nếu Sun World Ha Nam là tâm điểm giải trí vào ban ngày thì Quảng trường Thời đại chỉ cách đó 2km lại góp phần biến Hà Nam trở thành “hub về đêm’ đầy hấp lực.

Mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần (từ nay đến 2/9), đúng 21h30, bầu trời trên Quảng trường Thời Đại tại Sun Urban City bừng sáng với màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 5 phút – rực rỡ, mãn nhãn, và hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả mọi người. Những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn hòa quyện cùng âm nhạc sống động và không khí cộng đồng tấp nập tạo nên những khoảnh khắc khó quên cho cả gia đình.

Hà Nam bùng nổ với đại tiệc ánh sáng, âm nhạc và những màn pháo hoa rực rỡ tại quảng trường Thời Đại, Sun Urban City.

Bên cạnh đó, sân khấu nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam tại Sun Urban City cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua – nơi những vũ điệu của nước, ánh sáng và âm thanh hòa làm một, tạo nên màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao giữa lòng thành phố.

Sự kết hợp giữa công viên nước hiện đại cùng chuỗi hoạt động giải trí đêm đang giúp Hà Nam dần hình thành mô hình điểm đến “all in one” dành cho các gia đình và giới trẻ. Thay vì chỉ ghé thăm trong vài giờ, nhiều du khách đã dành trọn cuối tuần đến Hà Nam – nơi chỉ cách thủ đô Hà Nội chỉ hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển ô tô để được trải nghiệm liên hoàn từ vui chơi ban ngày tới không khí lễ hội về đêm.