(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 9/7 tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, nhiều nơi có nắng nóng, trong khi một số khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Nền nhiệt cao nhất tại nhiều địa phương từ 33-36°C, có nơi trên 36°C, khiến cảm giác oi bức kéo dài trong ngày.

Đáng chú ý, bên cạnh nắng nóng, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên Trung Bộ và một số nơi thuộc miền Trung.

Cụ thể diễn biến thời tiết các khu vực miền Trung hôm nay như sau:

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết hôm nay phổ biến có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Đây tiếp tục là khu vực có nền nhiệt cao trong ngày, với nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36°C, có nơi trên 36°C. Người dân tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ mất nước, mệt mỏi do nắng nóng nếu hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Gió trong khu vực hoạt động theo hướng tây nam cấp 2-3. Dù mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm, song trong cơn dông vẫn khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 9/7: Thanh Hóa đến Huế nắng nóng trên 36°C

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay nhìn chung có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36°C, có nơi trên 36°C. Khu vực phía Bắc của Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng trong ngày. Với nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí thay đổi, thời tiết ban ngày có thể gây cảm giác oi bức rõ rệt.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục duy trì. Cơ quan khí tượng lưu ý, dù mưa dông không xảy ra trên diện rộng nhưng trong các cơn mưa dông cục bộ vẫn có thể đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sản xuất và sinh hoạt ngoài trời.

Dự báo thời tiết Cao Nguyên Trung Bộ

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có nền nhiệt dễ chịu hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mưa dông vào chiều tối. Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đây là mức nhiệt không quá cao so với các tỉnh ven biển miền Trung, tuy nhiên người dân tại khu vực Tây Nguyên cần đặc biệt lưu ý nguy cơ thời tiết cực đoan trong mưa dông. Theo cảnh báo, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến cây trồng, nhà cửa, hệ thống điện cũng như an toàn khi lưu thông trên đường.

Ngoài ra, tại một số nơi, mưa lớn cục bộ vào chiều tối cũng có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông và gia tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi có địa hình xung yếu.

Cảnh báo mưa dông ở nhiều khu vực

Bên cạnh hình thái thời tiết nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo về mưa dông, mưa lớn cục bộ tại một số nơi ở Bắc Bộ, Quảng Ninh, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, người dân nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, đồng thời kiểm tra, gia cố mái nhà, biển quảng cáo, cây xanh xung quanh nơi ở để giảm thiểu rủi ro do gió giật mạnh.

Trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 11h đến 16h, sử dụng trang phục chống nắng, đội mũ rộng vành và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ em.

Người dân tại các địa phương miền Trung và Tây Nguyên cần cập nhật thường xuyên thông tin dự báo để chủ động kế hoạch sinh hoạt, đi lại và sản xuất trong bối cảnh thời tiết còn nhiều biến động.