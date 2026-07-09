(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực miền Nam trong ngày 9/7 nhìn chung không có nắng nóng gay gắt như miền Trung, song mưa dông về chiều tối tiếp tục là hình thái chủ đạo.

Người dân tại Nam Bộ, đặc biệt ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận, cần đề phòng nguy cơ thời tiết cực đoan trong cơn dông, đồng thời chủ động sắp xếp việc đi lại vào khung giờ chiều tối.

Dự báo Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Dự báo thời tiết cho thấy khu vực Nam Bộ hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Với nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 31-34°C, thời tiết miền Nam ban ngày vẫn duy trì cảm giác oi nóng, nhất là ở những khu vực đô thị đông dân cư, mật độ bê tông cao hoặc ít cây xanh.

Điểm đáng lưu ý nhất trong ngày hôm nay 9/7 là khả năng xuất hiện mưa dông vào cuối ngày. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông, sản xuất ngoài trời, cũng như an toàn của nhà ở, cây xanh, biển hiệu quảng cáo.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 9/7: Nam Bộ và TP.HCM mưa dông về chiều tối

Dự báo thời tiết TP.HCM

Thời tiết hôm nay tại TP.HCM , nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C, cao nhất từ 32-34°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

So với những ngày nắng nóng gay gắt trước đó, nền nhiệt tại TP.HCM hôm nay ở mức tương đối phổ biến của mùa mưa. Dù vậy, thời tiết ban ngày vẫn khá oi bức, đặc biệt vào khoảng từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Tại TP.HCM, mưa dông cục bộ vào chiều tối có thể khiến nhiều tuyến đường xảy ra ngập nhẹ, giao thông ùn ứ trong giờ tan tầm. Các khu vực trũng thấp, tuyến đường thường xuyên ngập nước hoặc có nhiều cây xanh lâu năm cũng cần được lưu ý do nguy cơ gió giật mạnh, cành cây gãy đổ khi mưa dông xuất hiện.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở Nam Bộ

Cơ quan khí tượng phát cảnh báo về mưa dông, mưa lớn cục bộ ở nhiều khu vực trên cả nước. Với miền Nam, mưa dông xuất hiện trong bối cảnh gió mùa tây nam đang hoạt động, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh vào chiều và tối.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng đi kèm trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là các hình thái thời tiết có thể gây tốc mái nhà, làm gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến hệ thống điện, đồng thời gây nguy hiểm cho người đang di chuyển ngoài đường, nhất là người đi xe máy.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi thấy mây đen kéo đến, gió mạnh bất thường hoặc xuất hiện sấm sét, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh đứng dưới gốc cây, gần biển quảng cáo, cột điện hoặc khu vực trống trải. Với người điều khiển phương tiện, cần giảm tốc độ, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và tránh đi qua những đoạn đường ngập sâu.