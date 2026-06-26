(VTC News) -

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/6, khu vực Nam Bộ có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35°C.

Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng cả về phạm vi lẫn cường độ. Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, gây ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp.

Tại TP. HCM, thời tiết hôm nay có mây, ban ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28°C, nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35°C.

Dự báo trong buổi chiều và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số quận, huyện có thể ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, gây khó khăn cho việc di chuyển vào giờ cao điểm.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 26/6: Chiều tối có mưa rào và dông.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông tại Nam Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình không kiên cố khi dông lốc xảy ra.

Do mưa xuất hiện tập trung vào chiều tối và tối, nhiều đô thị lớn ở Nam Bộ như TP.HCM, Biên Hòa, Thủ Dầu Một hay Cần Thơ có thể xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại các tuyến đường thấp.

Các chuyên gia khí tượng nhận định mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp triều cường tại một số khu vực có thể làm gia tăng nguy cơ ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay

Dưới đây là cập nhật dự báo thời tiết chi tiết khu vực Nam Bộ hôm nay

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28°C.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35°C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28°C.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35°C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.