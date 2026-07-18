(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 18/7 có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ban ngày trời nắng, nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức khá cao, tạo cảm giác oi bức vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối, mưa rào và dông rải rác có xu hướng xuất hiện trở lại.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội dao động 27-29℃, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35℃. Gió nhẹ giúp thời tiết không quá khắc nghiệt nhưng độ ẩm cao vẫn khiến cảm giác nóng bức kéo dài trong nhiều khung giờ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/7: Ngày nắng 35℃, chiều tối mưa dông

Chiều tối đề phòng mưa dông

Dự báo cho thấy từ chiều tối và tối, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Mưa có thể xảy ra bất chợt sau thời gian nắng nóng trong ngày, ảnh hưởng đến việc đi lại, đặc biệt vào giờ tan tầm.

Với nền nhiệt cao nhất 33-35℃, thời tiết Hà Nội hôm nay vẫn khá oi nóng vào giữa trưa. Người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11-15h, bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng để giảm nguy cơ say nắng, mất nước.

Khuyến cáo từ cơ quan khí tượng

Người tham gia giao thông nên mang theo áo mưa hoặc các vật dụng che mưa khi ra ngoài vào cuối buổi chiều. Nếu gặp mưa dông kèm sấm sét, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng tại khu vực trống trải hoặc gần các vật kim loại cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến thời tiết trong giai đoạn này vẫn còn phức tạp do sự kết hợp giữa nắng nóng ban ngày và đối lưu phát triển vào chiều tối.

Người dân nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch làm việc, học tập và di chuyển, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong cơn dông.