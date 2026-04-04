Xuất bản ngày 04/04/2026 04:46 PM
Người dân tháo dỡ tài sản phục vụ dự án mở đường Tam Trinh, Lĩnh Nam

Người dân thuộc diện giải tỏa phục vụ mở rộng đường Lĩnh Nam, Tam Trinh (Hà Nội) đang khẩn trương thu dọn, di dời tài sản để sớm bàn giao mặt bằng.

Video: Người dân tất bật tháo dỡ, di dời tài sản phục vụ mở rộng đường Tam Trinh, Lĩnh Nam.

Dự án mở rộng tuyến đường Tam Trinh với chiều dài khoảng 3,5km được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, đóng vai trò kết nối giữa Vành đai 2 và Vành đai 3. Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng trên 60.000m², ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân cùng 20 tổ chức liên quan.

Phường Hoàng Mai được giao vai trò chủ đầu tư, đồng thời là khu vực trọng điểm khi chiếm hơn 60% diện tích triển khai, tương đương khoảng 34.390m². Khu vực này cũng chịu tác động lớn nhất, với 1.343 hộ gia đình và tổ chức nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Trước đó, sáng 3/4, lực lượng chức năng phường Hoàng Mai đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ gia đình cuối cùng thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (cũ). Trong số này, 7/8 hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và chủ động di dời tài sản. Việc triển khai đúng tiến độ đã góp phần bảo đảm hoàn tất công tác bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 5/4 theo kế hoạch đề ra.

Theo ghi nhận, trong sáng 4/4, nhiều máy móc, thiết bị đã được huy động, tiếp tục triển khai công tác phá dỡ các công trình trong phạm vi dự án.

Nhiều hộ dân đang khẩn trương thu dọn, đóng gói và vận chuyển tài sản nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho lực lượng chức năng.

Các hộ kinh doanh dọc tuyến đường Tam Trinh cũng đang gấp rút thu dọn, tháo dỡ cơ sở và di chuyển toàn bộ tài sản.

Anh Hoàng Sơn (phường Hoàng Mai) cho biết dự án mở rộng tuyến đường đã kéo dài nhiều năm. Gia đình anh thuộc diện tái định cư tại chỗ, trong khi không ít hộ dân khác vẫn đang chờ được bố trí nhà tái định cư để di dời và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Anh Sơn bày tỏ mong muốn dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Bà Bình (72 tuổi) cho biết, gia đình bà có 7 người, được nhận khoản đền bù gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo bà, mức hỗ trợ này vẫn thấp so với giá đất hiện nay, khiến gia đình gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở mới.

Đồ đạc trong gia đình bà Bình được thu dọn, chất thành đống, chờ tìm được nơi ở mới để di chuyển.

Người đàn ông này cho biết, khu tái định cư mới hiện chưa được cấp điện, nước nên việc di chuyển chỉ được thực hiện từng phần. “Chúng tôi phải chuyển dần đồ đạc sang trước, chứ nếu chuyển hẳn mà chưa có điện, nước thì không biết sinh hoạt ra sao”, ông chia sẻ.

Nhiều công nhân thu mua phế liệu cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu gom và tận dụng các vật liệu còn lại sau quá trình tháo dỡ.

Việc hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án xây dựng tuyến đường huyết mạch được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực phía Nam Thủ đô.

Tương tự, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam do UBND phường Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư, dài khoảng 3,4km, nối từ nút giao Tam Trinh đến đê Nguyễn Khoái. Đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái thuộc tuyến Vành đai 2,5, giữ vai trò kết nối liên vùng. Dự án thu hồi khoảng 98.345,94m² đất, liên quan gần 800 hộ dân và 34 tổ chức trên địa bàn 5 phường.

Theo quy hoạch, đường Lĩnh Nam sau khi mở rộng sẽ có hai đoạn với mặt cắt ngang lần lượt 22,5m và 40m, đáp ứng quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Hiện nay, đơn vị thi công đã triển khai các đoạn ngắn đầu tiên, thực hiện theo phương châm có mặt bằng sạch đến đâu, thi công dứt điểm đến đó.

Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Lĩnh Nam đang khẩn trương thu dọn, di chuyển tài sản.

Nhiều hộ dân đã hoàn tất việc di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai phá dỡ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Vĩnh Hưng cho biết, để triển khai dự án, phường Vĩnh Hưng đã tiến hành thu hồi đất của 253 hộ gia đình, cá nhân và 10 tổ chức. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại, phần lớn các hộ dân và đơn vị liên quan đã ký biên bản bàn giao mặt bằng. Hiện chỉ còn 1 hộ dân chưa đồng thuận. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục nhằm tạo sự đồng thuận. Biện pháp cưỡng chế chỉ được xem xét áp dụng nếu trường hợp này không chấp hành theo quy định.

Hai tuyến đường Tam Trinh và Lĩnh Nam đã chậm tiến độ hơn một thập kỷ, trong khi khu vực xung quanh liên tục phát triển với hàng loạt dự án, khu đô thị và chung cư, khiến áp lực giao thông ngày càng gia tăng. Việc đẩy nhanh thi công, hoàn tất giải phóng mặt bằng được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Thủ đô.

Minh Đức
