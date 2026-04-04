Người dân tháo dỡ tài sản phục vụ dự án mở đường Tam Trinh, Lĩnh Nam

Anh Hoàng Sơn (phường Hoàng Mai) cho biết dự án mở rộng tuyến đường đã kéo dài nhiều năm. Gia đình anh thuộc diện tái định cư tại chỗ, trong khi không ít hộ dân khác vẫn đang chờ được bố trí nhà tái định cư để di dời và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Anh Sơn bày tỏ mong muốn dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.