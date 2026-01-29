Hà Nội gấp rút giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công tuyến đường Tam Trinh

Sau 10 năm chậm tiến độ, dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tăng tốc thi công.
Lực lượng chức năng đang gấp rút triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Nhiều khu vực trên tuyến đường Tam Trinh đã được phá dỡ, giải phóng mặt bằng.
Trong quá trình triển khai, UBND phường Hoàng Mai từng dự kiến áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 100% số hộ này đã đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng, không phải thực hiện cưỡng chế. Hiện vẫn còn 88/1.343 hộ chưa được phê duyệt phương án, với diện tích khoảng 6.618,9 m². UBND phường Hoàng Mai dự kiến hoàn tất việc phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ này trong tháng 1/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2026.
Sau khi phá dỡ, người dân khẩn trương sửa chữa, cải tạo lại nhà ở để ổn định cuộc sống.
Tại khu vực đường Tam Trinh gần nút giao Minh Khai, sau khi các hạng mục được phá dỡ, đời sống sinh hoạt của người dân đang dần trở lại bình thường.
Hệ thống rào phân cách cùng cống ngầm đang được khẩn trương thi công, hoàn thiện.
