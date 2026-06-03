Dreame Việt Nam nâng tầm trải nghiệm sống qua các giải pháp hút bụi đột phá

(VTC News) -

Động cơ tốc độ cao của Dreame Việt Nam tạo nên lực hút vượt trội

Trong hành trình nâng tầm trải nghiệm sống của người dùng Việt, Dreame xác định công nghệ lõi chính là yếu tố quyết định. Động cơ tốc độ cao do Dreame tự nghiên cứu và phát triển là “trái tim” của toàn bộ hệ sinh thái thiết bị vệ sinh thông minh, từ robot hút bụi, máy lau nhà đến máy hút bụi cầm tay.

Công nghệ này cho phép thiết bị đạt tốc độ vòng quay cực lớn, tạo ra lực hút mạnh mẽ và ổn định, giúp xử lý bụi bẩn nhanh chóng ngay cả trong môi trường nhiều thảm, nhiều lông thú hay nhiều bụi mịn.

Điểm đáng chú ý là ngay cả những mẫu robot hút bụi phổ thông của Dreame Việt Nam hiện nay cũng đã sở hữu lực hút lên đến 25.000 Pa – con số vượt trội so với mặt bằng chung thị trường. Lực hút mạnh giúp robot dễ dàng loại bỏ bụi mịn, tóc, lông thú và các mảnh vụn lớn chỉ trong một lần di chuyển, giảm thiểu việc robot phải chạy lại nhiều lần.

Với các dòng cao cấp hơn, lực hút còn được tối ưu theo từng bề mặt nhờ cảm biến thông minh, đảm bảo hiệu quả làm sạch sâu mà vẫn tiết kiệm năng lượng.

Robot của Dreame Việt Nam luôn sở hữu lực hút mạnh vượt trội, giúp làm sạch mọi bụi bẩn trên sàn.

Không chỉ mạnh mẽ, động cơ tốc độ cao của Dreame còn được thiết kế để vận hành êm ái, giảm rung và hạn chế tiếng ồn.

Điều này giúp người dùng có thể để robot hoạt động ngay cả khi đang làm việc, chăm con hoặc nghỉ ngơi mà không bị ảnh hưởng. Sự kết hợp giữa sức mạnh và sự tinh tế trong vận hành chính là điểm khiến Dreame Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trong nước ta hiện nay.

Hệ thống tự động hóa gần như toàn diện của robot Dreame

Không chỉ dừng lại ở lực hút mạnh, Dreame Việt Nam còn tạo nên sự khác biệt bằng loạt tính năng tự động hóa toàn diện, giúp người dùng gần như không phải can thiệp vào quá trình dọn dẹp. Đây chính là bước tiến quan trọng đưa hãng trở thành thương hiệu tiên phong trong việc “giải phóng đôi tay” cho người dùng Việt.

Trước hết, robot hút bụi lau nhà của Dreame Việt Nam được trang bị hệ thống tự động giặt giẻ và sấy khô giẻ lau, giúp giẻ luôn sạch và khô thoáng sau mỗi chu kỳ hoạt động. Điều này không chỉ đảm bảo hiệu quả lau nhà mà còn hạn chế mùi hôi và vi khuẩn tích tụ.

Ở các dòng cao cấp, robot còn có khả năng tự động thay giẻ lau, giúp quá trình làm sạch diễn ra liên tục mà không cần người dùng phải can thiệp thủ công.

Dreame Việt Nam tích hợp rất nhiều tính năng tự động vào robot và trạm sạc để người dùng rảnh tay tối đa.

Bên cạnh đó, trạm sạc đi kèm robot nhà Dreame Việt Nam cũng được nâng cấp với chức năng tự động vệ sinh, giúp loại bỏ bụi bẩn và nước thải một cách nhanh chóng. Một số model cao cấp như X50 Ultra trở lên còn tích hợp đèn UV khử khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc trong khoang chứa giẻ, đảm bảo môi trường vệ sinh an toàn hơn cho gia đình.

Robot “cộp mác” Dreame Việt Nam cũng sở hữu khả năng tự nhận diện thảm để tăng lực hút, giúp làm sạch sâu hơn mà không cần người dùng thiết lập thủ công.

Đồng thời, cảm biến nhận diện vết bẩn cho phép robot tự động tăng cường vệ sinh tại các khu vực bẩn nhiều, đảm bảo sàn nhà luôn sạch tối ưu. Tất cả những tính năng này kết hợp lại tạo nên một hệ thống làm sạch thông minh, tự động và hiệu quả – đúng tinh thần “để robot làm việc, bạn tận hưởng cuộc sống”.

Robot hút bụi lau nhà từ Dreame Việt Nam không chỉ mang đến các thiết bị vệ sinh mạnh mẽ mà còn tạo ra một hệ sinh thái làm sạch thông minh, tự động và tiện lợi.

Từ động cơ tốc độ cao cho lực hút vượt trội đến loạt tính năng tự động hóa toàn diện, sản phẩm của hãng đang góp phần nâng tầm trải nghiệm sống của người Việt, giúp việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

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