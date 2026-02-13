Đồng Nai đề nghị hỗ trợ xăng dầu trên cao tốc, TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Liên quan vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dừng bán, Sở Công Thương TP.HCM vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, đơn vị phân phối xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và người tiêu dùng.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, Sở Công Thương Đồng Nai đã đề nghị Thành phố phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó nêu rõ 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái, tuyến phải) đang ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho xe lưu thông trên tuyến.

2 cây xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đóng cửa dừng bán hàng khiến tuyến này không có điểm tiếp nhiên liệu. (Ảnh: P.N)

Sở Công Thương TP.HCM đề nghị các đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn Thành phố chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng, để cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Các thương nhân đầu mối tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận, nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các đầu mối phải tăng cường giám sát hệ thống đại lý/cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn, chủ động phương án "tăng chuyến – tăng bồn – tăng sản lượng" trong các khung giờ cao điểm.

Với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gần tuyến kết nối/đường dẫn lên - xuống cao tốc, Sở Công Thương TP.HCM đề nghị duy trì bán hàng ổn định, phải bố trí nhân sự/ca kíp hợp lý. Đồng thời ưu tiên kéo dài thời gian bán, khuyến khích bán 24/24 nếu điều kiện cho phép.

Các cửa hàng chủ động dự trữ tồn bể phù hợp, báo cáo ngay cho thương nhân cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng, để điều tiết kịp thời.

Các cửa hàng cũng phải tổ chức thông tin rõ tình hình, như treo bảng thông tin "Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây".

Sở Công Thương đề nghị các thương nhân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nghiêm túc triển khai; chủ động phối hợp điều tiết nguồn hàng, không để thiếu hàng cục bộ. Trường hợp phát sinh khó khăn, thiếu nguồn, có thể liên hệ trực tiếp Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương TP.HCM - ông Nguyễn Khắc Hiếu điện thoại 0909.870.187), để kịp thời điều phối.

Danh sách một số điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.HCM gần các tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây do Sở Công Thương TP.HCM cung cấp.

Cơ quan này cũng khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp, trước khi lưu thông trên tuyến, tránh bị động do các điểm bán trên trạm dừng nghỉ tạm ngưng hoạt động.

Danh sách một số điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.HCM gần các tuyến kết nối/đường dẫn lên-xuống cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng được Sở thông báo công khai, để người dân, nhà xe có thể liên hệ, tiếp nhiên liệu khi cần thiết.

Trước đó, Sở Công Thương Đồng Nai có văn bản "cầu cứu" Bộ Công Thương, về việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đồng loạt ngừng bán từ cuối tháng 1, do vướng tranh chấp dân sự liên quan đến hợp đồng khai thác, vận hành trạm dừng nghỉ giữa các bên liên quan.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trước đó cũng có văn bản gửi Bộ Công Thương, đề nghị hướng dẫn biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 thuộc tuyến đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo lãnh đạo VEC, thời gian qua, VEC đã nỗ lực làm việc với tỉnh Đồng Nai và Sở Công Thương Đồng Nai, đề xuất các giải pháp, nhằm sớm tổ chức lại việc cung ứng nhiên liệu tại trạm dừng nghỉ, bao gồm việc kiến nghị cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với 2 cửa hàng do đơn vị đang trực tiếp khai thác vận hành, cho đến khi có phán quyết của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 9/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, đề nghị tập trung bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đặc biệt, văn bản yêu cầu đối với các thương nhân có địa bàn phân phối tại TP.HCM, Đồng Nai, khu vực tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tỉnh lân cận tăng cường bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến cao tốc, nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt của người dân và coi đây là nhiệm vụ trọng điểm.