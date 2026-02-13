Giá xăng dầu hôm nay 13/2: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA hạ dự báo nhu cầu toàn cầu, trong khi tồn kho dầu Mỹ tăng cao, gây áp lực lên thị trường năng lượng.

IEA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng chậm hơn so với dự báo trước đó, đồng thời dự báo thị trường có thể dư cung đáng kể, dù nguồn cung bị gián đoạn trong tháng 1.

Giá dầu thế giới hôm nay đi xuống. (Ảnh minh họa).

Hai chuẩn dầu Brent và WTI đã đảo chiều từ tăng sang giảm sau khi báo cáo hằng tháng của IEA được công bố, dù trước đó giá được hỗ trợ bởi lo ngại liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran.

“Đà tăng đã cạn lực và thị trường đang tập trung mạnh vào việc hạ dự báo nhu cầu”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.

Ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về hướng đi tiếp theo đối với Iran, song các cuộc đàm phán với Tehran sẽ tiếp tục.

Trước đó 1 ngày, ông Trump cho biết đang cân nhắc điều thêm tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông nếu không đạt được thỏa thuận với Iran. Thời gian và địa điểm vòng đàm phán tiếp theo hiện chưa được công bố.

Mức tăng mạnh của tồn kho dầu thô Mỹ cũng hạn chế đà tăng giá trước đó. Theo EIA, tồn kho dầu thô của nước này tăng 8,5 triệu thùng lên 428,8 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn nhiều so với mức tăng 793.000 thùng mà các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters dự báo.

Dữ liệu của EIA cũng cho thấy công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu Mỹ giảm 1,1 điểm phần trăm trong tuần, xuống 89,4%.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã công bố giá xăng dầu mới trước khi thị trường vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.