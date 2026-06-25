Chuyên gia chỉ rõ 'tam giác quỷ' kìm chân tuyển Anh ở World Cup

(VTC News) -

Tuyển Anh đã bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp khi bị Ghana cầm hoà 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng L World Cup 2026. Trước một đối thủ tổ chức chặt chẽ và thi đấu kỷ luật, "Tam sư" gần như không thể tìm ra lời giải trong suốt 90 phút thi đấu. Thậm chí, phải đến phút 57 họ mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên và cả trận họ cũng chỉ có 3 pha dứt điểm trúng mục tiêu.

Đây là trận đấu mà hàng công của đội tuyển Anh hoạt động thiếu hiệu quả, đặc biệt là đội trưởng Harry Kane. Tiền đạo của Bayern Munich không thể tìm được khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đối phương.

Ghana phòng ngự chắc chắn với sơ đồ 4-5-1, trong đó Thomas Partey đá ở vị trí tiền vệ trụ. (Ảnh: The Sun)

Theo phân tích của chuyên gia Dean Scoggins trên chương trình Tactics Exposed (Phân tích chiến thuật), chìa khoá dẫn đến thành công của Ghana nằm ở hệ thống phòng ngự được xây dựng xung quanh một "tam giác quỷ" án ngữ trước hàng thủ.

Ghana sử dụng sơ đồ 4-5-1 với Thomas Partey đóng vai trò tiền vệ trụ phía trước cặp trung vệ. Cách bố trí này giúp đội bóng châu Phi thu hẹp đáng kể khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự, đồng thời ngăn chặn các pha phối hợp trung lộ của tuyển Anh.

Harry Kane không có không gian để lùi sâu nhận bóng hay kết nối với các vệ tinh xung quanh. Partey cũng thường xuyên theo sát đội trưởng tuyển Anh, khiến chân sút này gần như bị loại khỏi các điểm nóng trên sân.

Trong một tình huống, Anh chỉ có 3 cầu thủ trong vòng cấm trong khi Ghana có tới 7 cầu thủ để kèm người. (Ảnh: The Sun)

Không chỉ gặp khó ở trung lộ, tuyển Anh còn bộc lộ nhiều vấn đề ở hai biên, đặc biệt là cánh trái. Anthony Gordon và Djed Spence không tạo được sự phối hợp cần thiết, trong khi Declan Rice cũng không hỗ trợ hiệu quả trong các pha phối hợp.

Sự thiếu đồng bộ trong phối hợp của đối phương khiến Ghana dễ dàng duy trì cấu trúc phòng ngự. Trong nhiều tình huống, hàng thủ Ghana chỉ cần giữ nguyên vị trí mà vẫn kiểm soát được khu vực cấm.

Video: Anh cầm hoà Ghana không bàn thắng

Một điểm yếu khác của tuyển Anh là khả năng xâm nhập vòng cấm. Nhiều quả tạt được đưa vào nhưng số lượng cầu thủ tham gia tấn công lại quá ít. Ở một tình huống đáng chú ý, Spence có bóng bên cánh trái với chỉ ba đồng đội xuất hiện trong vòng cấm. Trong khi đó, Ghana bố trí tới bảy cầu thủ phòng ngự để kèm người.

Sự chênh lệch về quân số khiến các đợt tấn công của Anh dễ dàng bị hóa giải. Theo Scoggins, đội bóng của HLV Thomas Tuchel cần có ít nhất là 5 cầu thủ có mặt ở vòng cấm trong những tình huống như vậy, thay vì để Kane đơn độc giữa vòng vây hậu vệ đối phương.

Tuyển Anh cũng một vài lần đối mặt với những pha phản công nguy hiểm. Bộ đôi trung vệ Marc Guehi và Ezri Konsa có thời điểm tỏ ra lúng túng trước tốc độ của các cầu thủ Ghana.

Dù vậy, trận đấu vẫn mang đến một vài tín hiệu tích cực cho "Tam sư". Sau khi Morgan Rogers, Bukayo Saka và Marcus Rashford được tung vào sân, nhịp độ tấn công của Anh dần được cải thiện. Bộ ba này giúp tuyển Anh tạo ra nhiều tình huống gây sức ép hơn trong những phút cuối. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ghana.

Trận hòa không bàn thắng khiến tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội sớm giành quyền vào vòng knock-out. Quan trọng hơn, nó cũng cho thấy những hạn chế trong khả năng triển khai tấn công trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông. Đây có thể là bài toán mà HLV Thomas Tuchel cần sớm tìm ra lời giải nếu muốn tiến sâu tại World Cup 2026.