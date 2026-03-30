Doanh nghiệp tối ưu chi phí điện, carbon nhờ hệ lưu trữ năng lượng hiệu quả cao

Ngày 27/3/2026, tại Lotte Hotel Saigon (TP.HCM), hội thảo “Chiến lược đầu tư Hệ thống lưu trữ năng lượng cho doanh nghiệp 2026” đã thu hút khoảng hơn 100 đại diện doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong ngành điện năng lượng mặt trời. Sự kiện do Huawei Digital Power Việt Nam phối hợp cùng Hoa Nam Energy và Long Tech tổ chức, tập trung vào các giải pháp công nghệ và mô hình đầu tư năng lượng cho khối thương mại – công nghiệp (C&I).

Hội thảo “Chiến lược đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng cho doanh nghiệp 2026” thu hút quan tâm nhiều chuyên gia trong ngành. (Ảnh: Hoa Nam Energy)

ESS - từ giải pháp kỹ thuật đến công cụ tối ưu chi phí

Trong bối cảnh chi phí điện ngày càng gia tăng và các tiêu chuẩn giảm phát thải trở thành “giấy thông hành” trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bài toán năng lượng đang trở thành áp lực lớn đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất. Trước thực tế đó, hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) đang nổi lên như một giải pháp giúp doanh nghiệp không chỉ tối ưu chi phí mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tại hội thảo, Huawei Digital Power giới thiệu giải pháp ESS C&I Grid-Forming “One-Fits-All”, cho phép doanh nghiệp chủ động nguồn điện, nâng cao độ ổn định hệ thống và tối ưu vận hành.

Giải pháp ESS C&I Grid-Forming “One-Fits-All” được trưng bày trực tiếp tại hội thảo. (Ảnh: Hoa Nam Energy)

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật, giải pháp này còn tích hợp nền tảng quản lý thông minh, giúp doanh nghiệp giám sát và điều phối năng lượng theo thời gian thực. Nhờ đó, năng lượng không còn là chi phí cố định mà trở thành yếu tố có thể quản trị và tối ưu.

Trong khuôn khổ sự kiện, Huawei cũng chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp One-Fits-All 2.0, mở rộng khả năng ứng dụng và nâng cao hiệu suất cho hệ thống lưu trữ năng lượng trong môi trường công nghiệp.

Từ công nghệ đến bài toán đầu tư

Đại diện Hoa Nam Energy – đơn vị triển khai giải pháp tại Việt Nam – cho biết, xu hướng đầu tư năng lượng đang dịch chuyển từ “tiết kiệm chi phí” sang “tối ưu tài chính và giá trị dài hạn”.

“Doanh nghiệp ngày nay không chỉ quan tâm đến hóa đơn điện, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu ESG và giảm phát thải carbon. Vì vậy, hệ thống lưu trữ năng lượng cần được nhìn nhận như một tài sản đầu tư, có thể đo lường hiệu quả thông qua các chỉ số tài chính cụ thể”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là phân tích cấu trúc tài chính và mức độ sẵn sàng đầu tư cho các dự án ESS. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định triển khai phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh các dự án năng lượng ngày càng yêu cầu tính “bankable”.

Mô phỏng ROI: Khi đầu tư năng lượng trở nên minh bạch

Phiên mô phỏng ROI tại sự kiện đã mang đến góc nhìn thực tế hơn về hiệu quả tài chính của hệ thống lưu trữ năng lượng. Thông qua các kịch bản về giá điện và tín chỉ carbon, doanh nghiệp có thể đánh giá rõ ràng thời gian hoàn vốn và lợi ích dài hạn.

Các chuyên gia cho biết, khi được thiết kế phù hợp, hệ thống ESS có thể giúp tối ưu chi phí thông qua chiến lược cắt giảm công suất đỉnh (peak shaving), đồng thời nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong toàn bộ hệ thống vận hành.

Hệ thống ESS mô phỏng tối ưu chi phí thông qua chiến lược cắt giảm công suất đỉnh. (Ảnh: Hoa Nam Energy)

Case study thực tế: Tối ưu chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn ESG

Những ví dụ thực tế được chia sẻ tại hội thảo đã minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của ESS trong môi trường sản xuất.

Cụ thể, giải pháp cắt giảm công suất đỉnh giúp nhiều nhà máy giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng. Trong khi đó, mô hình kết hợp điện mặt trời (PV) và hệ thống lưu trữ (ESS) không chỉ góp phần giảm phát thải carbon mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn ESG trong hoạt động xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các giải pháp hybrid PV + ESS cũng mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn trong việc xây dựng hệ thống năng lượng bền vững.

Hướng tới hệ sinh thái năng lượng thông minh

Sự kiện cũng ghi nhận sự tham gia của các đối tác công nghệ và tài chính, nhằm thúc đẩy việc kết nối nguồn lực cho các dự án năng lượng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ, khả năng chủ động nguồn điện và tối ưu hệ thống sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp.

Việc kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, mô hình tài chính phù hợp và kinh nghiệm triển khai thực tế được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng hệ thống năng lượng thông minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).