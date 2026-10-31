Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được giảm 30% thuế từng kỳ kê khai

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị quyết số 43/2026/QH16.

Nghị định do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành ngày 29/10/2026, có hiệu lực từ ngày 29/10/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027.

Cá nhân kinh doanh doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế

Theo Điều 2 Nghị định 398, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh, được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Mức giảm được tính trên số thuế TNCN phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập của hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Để được áp dụng chính sách, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng thực hiện kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định và nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quy định.

Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026 - 2027 đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh, căn cứ doanh thu thuộc diện áp dụng, đơn vị thực hiện giảm 30% số thuế phải khấu trừ, khai thay, nộp thay theo tháng, quý hoặc từng lần phát sinh. Hồ sơ kê khai sử dụng Mẫu số 02 kèm theo Nghị định.

Đáng chú ý, nếu tổng doanh thu thực tế của toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm vượt 10 tỷ đồng, cá nhân không còn đủ điều kiện hưởng ưu đãi. Khi đó, người nộp thuế phải kê khai điều chỉnh và nộp bổ sung số thuế đã được giảm.

Số thuế TNCN phải nộp bổ sung trong trường hợp này không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế vượt 10 tỷ đồng.

Trường hợp cá nhân đã kê khai thuế nhưng chưa kê khai khoản được giảm, người nộp thuế được khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ hoặc xác định số thuế giảm khi quyết toán thuế năm theo quy định.

Doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế

Tại Điều 3, Nghị định 398 quy định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập hợp pháp có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh thu nhập.

Tuy nhiên, chính sách không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết 43/2026/QH16 có hiệu lực nếu tổng doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỷ đồng.

Số thuế TNDN được giảm tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế theo Luật Thuế TNDN hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi thuế.

Doanh thu làm căn cứ xác định điều kiện được giảm thuế bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu được xác định bao gồm cả doanh thu của các đơn vị này thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

Về thủ tục, doanh nghiệp dự kiến doanh thu năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp thuế TNDN hằng quý.

Nếu doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế vượt 10 tỷ đồng, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định và nộp đủ số thuế còn thiếu. Việc xử lý tiền chậm nộp thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, chính sách giảm 30% thuế TNCN và thuế TNDN được áp dụng trong hai năm 2026-2027, hướng tới hỗ trợ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp quy mô doanh thu nhỏ giảm nghĩa vụ thuế, tạo thêm nguồn lực duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.