(VTC News) -

Theo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động nhưng bổ sung đầy đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu có thể được giảm mức phạt tùy thời điểm hoàn thành thủ tục.

Cụ thể, hồ sơ hoàn thành từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2027 được áp dụng mức phạt bằng 30% mức hiện hành, tương đương giảm 70%. Với hồ sơ hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2027, mức phạt bằng 50%; từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6/2028, mức phạt bằng 70% mức hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, khoảng 1,6 triệu hồ sơ khai thuế có thể được nộp bổ sung. Số tiền phạt dự kiến giảm lần lượt khoảng 12.670 tỷ đồng, 9.100 tỷ đồng và 5.600 tỷ đồng theo từng giai đoạn.

Một nội dung khác cũng được dư luận quan tâm đó là dự thảo đề xuất xem xét chưa tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nếu đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý và có văn bản xác nhận của công an về việc tiếp nhận, giải quyết vụ việc.

Đề xuất chưa tạm hoãn xuất cảnh với người bị mạo danh lập doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo dự thảo, trường hợp cá nhân bị sử dụng thông tin để đăng ký, thành lập cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dẫn đến việc bị xác định là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu cá nhân đã có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế và cơ quan công an xử lý việc bị giả mạo thông tin; đồng thời, cơ quan công an đã có ý kiến bằng văn bản về việc tiếp nhận phản ánh, đang trong quá trình giải quyết gửi cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, thì cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân đó.

Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, cơ quan thuế đã tiếp nhận 614 phản ánh về việc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất xem xét chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ đủ 10 năm, không có nợ thuế và không thuộc diện thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến ngày 23/10/2026, cả nước có hơn 2,51 triệu người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với 777.835 trường hợp.

Các chính sách giảm phạt không áp dụng với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.