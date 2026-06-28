Bộ đội Biên phòng xuất quân cứu hộ động đất tại Venezuela

(VTC News) -

Ngày 28/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ xuất quân Đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đội công tác của Bộ đội Biên phòng gồm 10 người (1 sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) và 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng các trang thiết bị chuyên dụng.

Các cán bộ được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế; đã hoàn thành việc khám sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, hồ sơ, quân tư trang, thuốc quân y, vật chất hậu cần và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định.

Lực lượng của Bộ đội Biên phòng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 10 quân nhân và 8 chó nghiệp vụ. (Ảnh: QĐND)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, yêu cầu đội công tác quán triệt nghiêm nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của nước sở tại.

"Phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị và chó nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Việt Nam và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế", Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh nêu rõ.

Theo kế hoạch, sau lễ xuất quân, Đội công tác Bộ đội Biên phòng tham gia nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng trước khi cơ động ra Sân bay quốc tế Nội Bài lên đường sang Venezuela. Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến khoảng 20 ngày và có thể kéo dài theo yêu cầu thực tế.

Trước đó, vào 18h04 ngày 24/6, Venezuela hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng và 3.238 người bị thương. Khoảng 50.000 người vẫn được cho là mất tích.

Hiện các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, dù hy vọng ngày càng mong manh sau hơn 72 giờ kể từ khi động đất xảy ra.