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Xuất bản ngày 23/06/2026 10:40 PM
Xuất bản ngày 23/06/2026 10:40 PM

Điều tra vụ cô gái 21 tuổi tử vong tại khu tái định cư ở Hải Phòng

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cô gái 21 tuổi tử vong tại căn nhà thuộc khu tái định cư Tam Kỳ, phường An Biên, TP Hải Phòng.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình Công an Thành phố sự đang phối hợp với Công an phường An Biên cùng các đơn vị chức năng điều tra vụ việc khiến một cô gái tử vong tại khu tái định cư Tam Kỳ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: H.A.)

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: H.A.)

Khoảng 16h05 ngày 23/6, người dân phát hiện Lưu Quốc Huy (SN 1997, trú tại phường An Biên, hiện ở phường An Hải, TP Hải Phòng) dùng dao tự tử tại khu vực cầu thang nhà lô 45 khu tái định cư Tam Kỳ. Bên cạnh Huy có thi thể chị Đ.T.H. (SN 2005, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).

Công an phường An Biên sau đó đưa Huy đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hôm 20/6, tại Bắc Ninh cũng xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (31 tuổi, con gái ông C.), Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị tấn công gồm chị N.T.N. và hai người con là cháu N.H.P. (10 tuổi.), cháu N.B.B. (6 tuổi) và N.B.N. (15 tuổi, con nuôi ông C.).

Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên đã tự sát.

Vụ việc khiến chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Tuyên tử vong. Cháu N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, hiện sức khoẻ ổn định.

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