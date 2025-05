Kẻ phóng hỏa khiến 4 ngôi nhà cháy rụi ở Bắc Giang khai gì?

(VTC News) -

Video: Lực lượng chức năng và người dân truy bắt Nguyễn Văn Thụ

Ngày 28/5, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thụ (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Giết người.

Theo lời khai của Thụ, do thù tức chủ cửa hàng phụ tùng xe máy Thành Phát nên hắn mua xăng phóng hỏa vào cửa hàng này khiến cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thụ đến khu vực rừng thuộc xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để lẩn trốn.

Công an bắt giữ Nguyễn Văn Thụ khi hắn đang lẩn trốn tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động các phòng nghiệp vụ tổ chức truy bắt. Đến 21h ngày 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và quần chúng nhân dân bắt được Thụ tại khu vực rừng thuộc xã Lục Sơn, huyện Lục Nam.

Trước đó, khoảng 2h ngày 26/5, ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng phụ tùng xe máy điện Lan Hưng ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang. Sau đó, lửa lan sang 3 nhà liền kề khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) cử 50 cán bộ, chiến sĩ và 5 xe chữa cháy phối hợp với chính quyền, công an phường Nếnh tổ chức dập lửa, chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy do Nguyễn Văn Thụ phóng hỏa.

Đến gần 4h cùng ngày, hỏa hoạn được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người, song thiêu rụi 4 ngôi nhà, 1 xe ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị. Thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 13 tỷ đồng.

Ngay sau đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh Nguyễn Văn Thụ mặc áo xanh, đội mũ bảo hiểm màu tím, cầm theo 2 chai nhựa nghi chứa xăng.

Hắn đến trước cửa một căn nhà, đổ chất lỏng xuống nền rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ khu vực cửa. Nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hai chân của hắn cũng dính xăng và bị cháy nhỏ.