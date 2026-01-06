Tạm giữ hình sự kẻ sát hại đồng nghiệp, phóng hỏa đốt nhà xưởng ở Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều 6/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra tại xưởng giấy của Công ty TNHH Thương mại Bảo Long (Chí Linh, Hải Phòng).

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân, Mua Mí Sính (SN 1994, trú tại xã Phố Bảng, Tuyên Quang) dùng thanh sắt vụt vào đầu, gáy anh H.V.D (SN 1989, trú tại phường Cầu Thia, Lào Cai) khiến anh D thiệt mạng.

Sau khi gây án, Mua Mí Sính chốt tất cả các cửa và dùng bật lửa đốt xưởng rồi chạy lên tầng 2, có ý định tự tử.

Công an phường Chí Linh đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ đối tượng Sính.

Chân dung nghi phạm Mua Mí Sính.

Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP phối hợp Công an phường Chí Linh điều tra, xử lý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự Mua Mí Sính.

Trước đó, tại TP.HCM, ngày 3/1, Thắng, Đạt và anh L.H.Q.H. (23 tuổi, quê TP Huế) nhậu tại phòng trọ ở tổ 3, ấp 1, xã Phú Giáo.

Trong lúc ăn uống, giữa Thắng và H. xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi. Cự cãi lên tới đỉnh điểm, Thắng và Đạt dùng dao chém H. bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, cả hai đi bộ khỏi hiện trường. Trên đường đi, Thắng phát hiện xe máy của một người dân để trước nhà liền lấy trộm để bỏ trốn. Công an sau khi nhận tin báo mất xe của người dân đã truy xét, bắt giữ Thắng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Thắng và Đạt thừa nhận hành vi trộm xe máy và đánh bạn nhậu gây thương tích. Vụ việc đang được Công an xã Phú Giáo tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ.