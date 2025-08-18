Đắk Lắk: Một phụ nữ đi xe đạp điện tông bà bán vé số rồi bỏ mặc nạn nhân

(VTC News) -

Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã tìm được người phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số đang đi bộ ở đoạn đường tỉnh lộ 9 qua thôn 4 xã Krông Pắc khiến nạn nhân bị đa chấn thương nặng, rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8. Thời điểm trên, khi bà Q. (45 tuổi, trú tại thôn 1, xã Krông Pắc) làm nghề bán vé số đang đi bộ trên đường thì bị 1 người phụ nữ đi xe đạp điện đi cùng chiều tông vào người, bị đa chấn thương nặng.

Bà L. là người phụ nữ tông trúng người đi bộ.

Sau khi gây tai nạn người phụ nữ đi xe đạp lên xe rời đi, bỏ nạn nhân lại hiện trường. Sau đó, bà Q. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã truy tìm ra người phụ nữ gây tai nạn là bà L. (70 tuổi) trú cùng xã.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, bà L. khai nhận làm nghề thu mua ve chai, do trời tối và có xe ô tô đi ngược chiều đèn sáng chói không thấy người phụ nữ đang đi bộ cùng chiều nên đã tông trúng.

Vì quá sợ hãi và nghĩ trời tối không thấy camera xung quanh sẽ không ai phát hiện nên đã bỏ nạn nhân lại rồi lấy xe đạp điện rời khỏi hiện trường. Khi đang ở nhà thì bị lực lượng công an mời lên trụ sở để làm việc.

Hiện, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên và đã qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.