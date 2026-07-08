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Tôi 62 tuổi kiệt sức lo viện phí cho mẹ già, con trai 30 tuổi vẫn xin tiền Dù nghỉ hưu, tôi chưa được an hưởng tuổi già mà oằn vai vì hai gánh nặng; một bên là mẹ già 90 tuổi cần tiền chữa bệnh, một bên là con 30 tuổi suốt ngày xin tiền.

Điều gì xảy ra khi Trái Đất tiến tới 'ngưỡng nóng diệt vong'? Điều gì sẽ xảy ra với nhân loại và hệ sinh thái toàn cầu khi hành tinh của chúng ta tiến sát đến mốc nhiệt độ cực đoan có thể hủy diệt mọi sự sống?

Nghị sĩ Paraguay miệt thị Mbappe, Liên hợp quốc và FIFA đồng loạt lên tiếng Liên hợp quốc và Liên đoàn bóng đá thế giới lên tiếng bênh vực Kylian Mbappe khi anh bị thượng nghị sỹ Paraguay miệt thị, có lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Ukraine dồn dập đánh ‘hạm đội bóng tối’ Nga, thủ đô Kiev hứng đòn trả đũa Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu cuộc tấn công tên lửa từ Nga gây ra hỏa hoạn và làm ít nhất 2 người bị thương.

Thua Argentina không phục, Ai Cập đòi FIFA 'treo còi' trọng tài Liên đoàn bóng đá Ai Cập gửi đơn kiến nghị và yêu cầu FIFA loại bỏ nhóm trọng tài bắt chính trong trận đấu với Argentina.

Công nghệ 8/7: DeepSeek phát triển chip AI riêng, thách thức Nvidia và Huawei DeepSeek phát triển chip AI riêng để giảm phụ thuộc vào Nvidia và Huawei, đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu.

Tin xe 8/7: Honda WN7 cập bến đại lý, Volkswagen Tayron sắp vào Đông Nam Á Honda WN7 chính thức có mặt tại đại lý châu Âu, Volkswagen Tayron tiến gần ngày ra mắt ở Đông Nam Á, BYD Seal 6 bổ sung phiên bản giá thấp hơn.

Những vụ gian lận gây chấn động các kỳ thi tốt nghiệp THPT gần 20 năm qua Nhiều vụ gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT suốt 20 năm qua buộc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Sắp xếp lại 705 xã, phường: Không chỉ đủ chuẩn mà phải nâng chất lượng quản trị Theo chuyên gia, việc sắp xếp 705 xã, phường chưa đạt chuẩn không chỉ để hoàn thiện tiêu chí hành chính, mà còn nhằm nâng chất lượng quản trị và phục vụ người dân.

Báo Argentina: 'Trọng tài làm việc xuất sắc' Báo chí Argentina cho rằng các trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu với Ai Cập tại vòng 1/8 FIFA World Cup 2026.

Tập gym 2 giờ mỗi ngày, nam kỹ sư bị tổn thương cơ, suýt suy thận Bệnh nhân bị tiêu cơ vân do vận động quá sức - tình trạng có thể dẫn đến suy thận cấp nếu không được phát hiện kịp thời.

Nữ diễn viên đóng chị gái Nam Phương hoàng hậu, ngoài đời là bạn thân Hà Tăng Nữ diễn viên đảm nhận vai chị gái Nam Phương Hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng" có mối quan hệ thân thiết 20 năm với Tăng Thanh Hà ngoài đời.

Lý giải tên gọi 'bún nước lèo', vì sao nước dùng được gọi là nước lèo Khi ăn bún nước lèo, đặc sản trứ danh của miền Tây Nam Bộ, nhiều người thắc mắc vì sao gọi như vậy, và vì sao nước dùng đó lại gọi là nước lèo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8).