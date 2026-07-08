  • logo
Xuất bản ngày 08/07/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 08/07/2026 08:00 AM

Điều gì xảy ra khi Trái Đất tiến tới 'ngưỡng nóng diệt vong'?

(VTC News) -

Điều gì sẽ xảy ra với nhân loại và hệ sinh thái toàn cầu khi hành tinh của chúng ta tiến sát đến mốc nhiệt độ cực đoan có thể hủy diệt mọi sự sống?

Linh Ngân
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá bạc hôm nay 7/7/2026: Trong nước, thế giới cùng giảm
Giá bạc hôm nay 7/7/2026: Trong nước, thế giới cùng giảm
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 8/7: Nhiều nơi nắng nóng trên 35°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 8/7: Nhiều nơi nắng nóng trên 35°C
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7: Chiều tối mưa dông rải rác
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7: Chiều tối mưa dông rải rác
Dự báo thời tiết 8/7: Miền Bắc mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật
Dự báo thời tiết 8/7: Miền Bắc mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm