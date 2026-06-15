Điều bất ngờ tại sân chơi quy tụ 300 tài năng nhí ở Hà Nội

(VTC News) -

Mới đây, vòng sơ loại chương trình Đại sứ Tài năng Măng non quy tụ 300 tài năng nhí đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia vòng sơ khảo với chủ đề Chạm ước mơ.

Chương trình dành cho trẻ em từ 5 đến 18 tuổi có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, MC - thuyết trình, người mẫu, biểu diễn nhạc cụ và các loại hình nghệ thuật sáng tạo khác.

Các thí sinh thể hiện nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tại vòng sơ khảo, các thí sinh lần lượt mang đến những phần trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng trước hội đồng giám khảo. Không khí sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đa dạng, từ hát, múa, catwalk đến biểu diễn nhạc cụ và thuyết trình.

Dù còn khá nhỏ tuổi, nhiều em cho thấy sự tự tin khi đứng trên sân khấu, khả năng làm chủ phần thi và tinh thần dạn dĩ trước đông người. Một số tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phụ huynh và khán giả có mặt tại chương trình.

Theo ban tổ chức, vòng sơ khảo là bước khởi đầu trong hành trình tìm kiếm những gương mặt nổi bật để tiếp tục tham gia các hoạt động tiếp theo. Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, hội đồng giám khảo cũng chú trọng đánh giá sự tự tin, khả năng giao tiếp, tinh thần học hỏi và cách các em thể hiện bản thân.

Dù còn khá nhỏ tuổi, nhiều em cho thấy sự tự tin khi đứng trên sân khấu.

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục và truyền thông như nhà báo Bùi Việt Cường, ca sĩ Hiền Anh, MC - BTV Phan Việt Ngọc, chuyên gia giáo dục Hải Lý, Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh cùng các giảng viên, chuyên gia đào tạo nghệ thuật và nhà thiết kế.

Không chỉ là sân chơi để các em thể hiện năng khiếu, chương trình còn lồng ghép các hoạt động cộng đồng. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao tặng một thư viện đạt chuẩn cho dự án Thư viện "Nâng cánh ước mơ", góp phần hỗ trợ xây dựng không gian đọc sách dành cho trẻ em.