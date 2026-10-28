Diễn đàn Kinh tế Mùa thu: 1.800 đại biểu cùng kiến tạo những cực tăng trưởng mới

(VTC News) -

Sáng nay 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026) với định vị - “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, với chủ đề xuyên suốt “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” chính thức khai mạc.

Hoạt động chính trong ngày khai mạc là Phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Nội dung tập trung vào các thông điệp chào mừng và bài phát biểu định hướng chiến lược từ Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ các nước, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các tổ chức quốc tế lớn.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các chuyên gia và doanh nhân trong chương trình CEO500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phiên toàn thể nhằm thiết lập sự đồng thuận và nhận thức chung về bối cảnh kinh tế vĩ mô, xác định rõ các động lực tăng trưởng mới, đồng thời củng cố cam kết đồng hành từ cộng đồng quốc tế để làm tiền đề vững chắc cho các chương trình hợp tác sâu rộng hơn.

Tiếp đó, phiên trọng điểm mang tên “60 phút cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng”, tập trung tham vấn chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp cấp cao trên sân khấu giữa Thủ tướng và lãnh đạo, chuyên gia của WEF, nhằm trao đổi sâu rộng về tầm nhìn, định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam.

Chương trình dự kiến quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và tổ chức tài chính quốc tế, tập trung trao đổi về thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy dòng vốn phục vụ phát triển.

Cũng trong ngày hôm nay, TP.HCM công bố 12 dự án đầu tư vào Thành phố, với tổng vốn 13 tỷ USD. Đây là các dự án thuộc những lĩnh vực kinh tế “xương sống” của nền kinh tế TP.HCM như cảng biển, năng lượng, khu phức hợp đô thị thông minh, nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục.

Bên cạnh đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cũng công bố danh sách 10 thành viên của Trung tâm.

Nhiều giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng vào sản xuất, đời sống hội tụ tại Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2026.

AEF 2026 chính thức diễn ra từ ngày 26-29/10 tại TPHCM. Diễn đàn quy tụ hơn 1.800 đại biểu tham dự, cùng 250 diễn giả trong nước và quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Diễn đàn mở ra không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhằm hình thành những động lực tăng trưởng mới với hàng chục phiên đối thoại, công bố các nội dung hợp tác, thảo luận chuyên sâu về những cơ chế kết nối nguồn lực trong kỷ nguyên mới.

Chương trình tổ chức theo tiến trình từ nhận diện những chuyển dịch của kinh tế toàn cầu, xác định vai trò và định hướng phát triển của Việt Nam đến công bố các cơ hội đầu tư, hợp tác và thảo luận giải pháp triển khai trong thực tiễn.

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp cùng các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

Đặc biệt, lần đầu tiên các hoạt động trọng tâm trong hai ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các mạng lưới hợp tác, đổi mới sáng tạo và đầu tư toàn cầu.

250 diễn giả đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, công nghệ, công nghiệp, logistics, phát triển đô thị, giáo dục và đổi mới sáng tạo, đã chia sẻ nhiều vấn đề phát triển từ nhiều góc độ, kết nối giữa hoạch định chính sách với nhu cầu đầu tư, sản xuất và ứng dụng công nghệ.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM và Business France Việt Nam.

Trong 4 ngày, AEF 2026 có hơn 300 lượt chia sẻ và phát biểu, tham luận; 22 phiên thảo luận chuyên đề, chuyên sâu, cấp cao; và hơn 30 lượt trình diễn công nghệ cùng chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Nội dung AEF 2026 được xây dựng trên 4 trụ cột chiến lược, tập trung vào những vấn đề đang định hình năng lực cạnh tranh và các động lực tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu.

Đó là vai trò của các siêu đô thị trong kết nối các cực tăng trưởng mới toàn cầu; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới - Kết nối nguồn lực và hình thành quan hệ đối tác thực chất cùng vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Thay vì tiếp cận riêng lẻ từng lĩnh vực, 4 trụ cột được thiết kế có tính liên kết, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, hợp tác là phương thức xuyên suốt, còn công nghệ và các siêu đô thị là những không gian quan trọng để hình thành các cơ hội phát triển mới.

Xuyên suốt 4 trụ cột, AEF 2026 đặt trọng tâm vào khả năng chuyển đổi thoại thành hành động, thông qua việc xác định nhu cầu hợp tác, kết nối đối tác, huy động nguồn lực và xây dựng các đầu mối phối hợp sau diễn đàn.

Giáo sư Matthieu Guitton, Đại học Laval phát biểu tại phiên chuyên đề “Năng lực chủ quyền AI”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, chiều 27/10.

Diễn ra song song với các phiên chuyên đề, Rising Star Arena là không gian trình diễn công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo, tạo cơ hội để doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị phát triển công nghệ tiếp cận đối tác, nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng. Chương trình có 30 lượt trình diễn, được tổ chức luân phiên trên 4 sân khấu, mỗi lượt kéo dài khoảng 30 phút.

Các đơn vị tham gia gồm Viettel, Trung tâm Công nghệ Chính phủ Toàn cầu Berlin (Đức), Exabyte, Coca-Cola, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Nam A Bank, Cyfendo, Black Lake Technologies, AgUni Co., Ltd., SolarBK, CyberTech, Cyberlinks.AI, PinkPacker Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và nhiều đơn vị khác.

Các giải pháp được giới thiệu trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gồm AI và tác nhân AI trong sản xuất, vận hành doanh nghiệp; an ninh mạng và bảo mật; blockchain và truy xuất nguồn gốc; nông nghiệp thông minh và công nghệ thực phẩm; năng lượng sạch và di chuyển xanh; y sinh và chăm sóc sức khỏe; chính phủ số; công nghệ lượng tử; ESG, kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh.

Rising Star Arena với các giải pháp công nghệ được giới thiệu có khả năng ứng dụng cụ thể, thay vì chỉ dừng ở trao đổi lý thuyết, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhận diện những công nghệ phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ.