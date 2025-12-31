Phó Thủ tướng: Diễn đàn kinh tế Mùa Thu khẳng định rõ vị thế Việt Nam và TP.HCM

(VTC News) -

Thêm cơ sở điều hành và hoạch định chính sách của Chính phủ và TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, chuẩn bị Diễn đàn 2026 chiều 31/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025, với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” đã thành công toàn diện cả về quy mô, chất lượng nội dung và hiệu quả đối ngoại.

Diễn đàn trở thành không gian đối thoại chính sách gắn với hành động, nơi các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp cùng nhau phân tích các xu hướng lớn, nhận diện thời cơ, thách thức, đề xuất các giải pháp cụ thể cho phát triển của các quốc gia, của Việt Nam, của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam và TP.HCM trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ không chỉ ở khu vực mà còn trên toàn cầu.

Cũng theo Phó Thủ tướng, chủ đề của Diễn đàn đặc biệt phù hợp với các ưu tiên phát triển của đất nước và xu thế chung của thế giới. Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, Diễn đàn làm rõ các nội hàm về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, logistics cảng biển thông minh và chính quyền thông minh.

Từ đó cung cấp thêm cơ sở thực tiễn và lý luận phục vụ công tác điều hành và hoạch định chính sách của Chính phủ và TP.HCM.

Đặc biệt theo Phó Thủ tướng, sự đồng hành ngày càng thực chất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn, Chính phủ đánh giá rất cao. Lãnh đạo WEF không chỉ tham gia ở cấp cao, mà cùng xây dựng nội dung, kết nối mạng lưới và thúc đẩy các sáng kiến cụ thể.

Tiêu biểu là Tuyên bố chung giữa UBND TP.HCM và WEF về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm, đã thể hiện rõ niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, với TP.HCM. Đồng thời phản ánh cách tiếp cận mới trong hợp tác quốc tế, từ tham gia sang đồng kiến tạo, từ đối thoại sang triển khai.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 quy tụ khoảng 1.800 đại biểu, thuộc gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đại diện nhiều tổ chức uy tín, 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp toàn cầu.

Tại diễn đàn, các chuyên gia làm rõ xu hướng khoa học – công nghệ đang trở thành động lực tăng trưởng then chốt, đóng góp trực tiếp khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào GDP quốc gia trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc với các doanh nghiệp công nghệ tại Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2025.

5 nội dung hướng đến Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2026

Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và TP.HCM từ đầu năm 2026 phải chuẩn bị ngay cho Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026, để nâng tầm, gia tăng uy tín và phát huy vai trò của Việt Nam trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng.

5 nội dung Phó Thủ tướng lưu ý cho Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới trên tinh thần đối tác chiến lược, đồng hành lâu dài. TP.HCM phối hợp với WEF xây dựng ngay nội dung, tham mưu chủ đề và chương trình; sớm báo cáo, đề xuất Chính phủ mời lãnh đạo cấp cao các nước tham dự, từng bước hướng tới đồng tổ chức Diễn đàn với WEF.

Thứ hai, việc lựa chọn chủ đề cần bám sát các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với các ưu tiên chiến lược về phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phục vụ các trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Diễn đàn kinh tế Mùa Thu trở thành không gian đối thoại chính sách gắn với hành động, nơi các nhà hoạch định chính sách nhận diện thời cơ, thách thức, đề xuất các giải pháp cụ thể cho phát triển.

Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM thông qua Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu phải đẩy mạnh hơn nữa ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ. Mục tiêu kết nối hiệu quả nguồn lực quốc tế, thu hút tri thức, công nghệ và đầu tư chất lượng cao, phục vụ phát triển đất nước và TP.HCM giai đoạn tới. Thúc đẩy Diễn đàn trở thành một phần quan trọng trong chuỗi hợp tác thường niên của WEF.

Thứ tư, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động nghiên cứu, tiếp thu các khuyến nghị từ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 xây dựng, rà soát và hoàn thiện các chiến lược, chính sách về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế thông minh và phát triển bền vững.

Riêng TP.HCM khẩn trương xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, dự án sau Diễn đàn theo tinh thần sáng tạo, có lộ trình rõ ràng. Một số chương trình lớn, mang tính đột phá có thể báo cáo Chính phủ để triển khai trên phạm vi cả nước.

Thứ năm, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM phát huy tối đa vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế, tận dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động nguồn lực phục vụ phát triển nhanh và bền vững cho TP, cho đất nước.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong quý I/2026, UBND TP.HCM sẽ hoàn thành việc rà soát, phân loại và ban hành Kế hoạch triển khai đối với các nội dung hợp tác, sáng kiến và các cam kết đạt được từ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025, làm cơ sở phân kỳ tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá và đề xuất.

Diễn đàn kinh tế Mùa Thu lần thứ I/2025 thu hút 1.800 đại biểu của gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ; nhiều tổ chức uy tín tham gia.

Thành phố xác định việc phối hợp với WEF trong đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng kết nối quốc tế và gia tăng vị thế của Diễn đàn trong hệ thống các Diễn đàn kinh tế toàn cầu. Đồng thời nghiên cứu lồng ghép, gắn kết hài hòa nội dung của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 với các mục tiêu của TP, nhằm tạo sự thống nhất, bổ trợ và nâng cao hiệu quả chung.

TP.HCM nhất trí cao với nhận định Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu như một trục đối ngoại chiến lược, một kênh đối thoại chính sách và kêu gọi đầu tư quan trọng mang tầm khu vực và quốc tế. Qua đó, góp phần hỗ trợ TP thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Tổng cộng có 16 ghi nhớ hợp tác được công bố giữa các đối tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực: tài chính, fintech, blockchain, hạ tầng tài chính số, chuyển đổi số, đầu tư công nghệ và AI, bán dẫn, cảng biển, công nghệ tầm thấp…tại Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2025. Cùng với đó là loạt thỏa thuận giữa HCMC C4IR và các thành viên trong hệ sinh thái quốc tế như Tập đoàn Accelint, SRI International, Liên minh Cảng Los Angeles-EC, Ant International, Tập đoàn Sunwah… tạo nên mạng lưới hợp tác xuyên biên giới, đặt nền tảng để TP.HCM hấp thụ công nghệ mới, nâng cao năng lực doanh nghiệp và kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu. Trong khuôn khổ Diễn đàn còn diễn ra 21 cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM và các tổ chức WEF, IMF, ADB, UNESCO, UNDP… doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khoa học – công nghệ; quản trị đô thị số; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; chính sách cho kinh tế xanh – số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.