EVN ký hợp đồng hơn 4.462 tỷ đồng cung cấp thiết bị thủy điện tích năng Bác Ái

(VTC News) -

Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu số 01TB-BA: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái được tổ chức chiều 26/10, tại Hà Nội, giữa EVN và liên danh Voith Hydro Shanghai - Powerchina Zhongnan.

Gói thầu số 01TB-BA cung cấp các thiết bị cơ điện chính của dự án, được tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam và các yêu cầu của bên cho vay.

Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu số 01TB-BA: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái được tổ chức tại Hà Nội giữa EVN và liên danh Voith Hydro Shanghai - Powerchina Zhongnan.

Liên danh Voith Hydro Shanghai - Powerchina Zhongnan được lựa chọn trúng thầu với giá trị hợp đồng 4.462,603 tỷ đồng, thời gian thực hiện 51 tháng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An làm việc với đại diện liên danh nhà thầu, do ông Zhou Feng, Chủ tịch Powerchina Zhongnan, dẫn đầu. Cùng dự có ông Lewis Stephen George, Tổng Giám đốc khu vực châu Á, phụ trách lĩnh vực thủy điện của Voith Hydro Shanghai.

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi về tình hình triển khai gói thầu, năng lực cung cấp thiết bị và khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện liên danh cam kết bố trí nguồn lực, kiểm soát chất lượng thiết bị và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan để thực hiện các nội dung hợp đồng.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đề nghị liên danh bảo đảm chất lượng, tiến độ cung cấp thiết bị, chủ động phối hợp với các đơn vị trên công trường để triển khai đồng bộ các hạng mục của dự án.

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn bộ công trình Nhà máy Thuỷ điện Tích năng Bác Ái dự kiến vận hành vào cuối năm 2030. (Ảnh minh họa)

Dự án do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 đại diện quản lý, điều hành. Công trình được xây dựng tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, gồm 4 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW. Tổng mức đầu tư dự án là 21.101 tỷ đồng, khởi công ngày 22/2/2025.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện vào tháng 12/2029, tổ máy số 2 vào tháng 4/2030, tổ máy số 3 vào tháng 8/2030 và tổ máy số 4 vào tháng 12/2030. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2031.

Khi đi vào vận hành, công trình có vai trò cung cấp điện vào giờ cao điểm, đồng thời sử dụng điện trong giờ thấp điểm để bơm nước tích trữ. Cơ chế này giúp điều hòa phụ tải, tăng tính linh hoạt trong vận hành hệ thống điện, đồng thời hỗ trợ điều tần và bù công suất phản kháng.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của ngành năng lượng, góp phần nâng cao khả năng điều tiết hệ thống điện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu điện tăng và tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng lớn.