PETROVIETNAM và Canada trao đổi tiềm năng hợp tác điện hạt nhân

(VTC News) -

Ngày 16/10, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Lê Ngọc Sơn đã tiếp và làm việc với Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cùng đoàn công tác Công ty AtkinsRéalis nhằm trao đổi, tìm hiểu về công nghệ điện hạt nhân CANDU và kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân của Canada.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn tiếp và làm việc với Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Tại buổi làm việc, đại sứ Canada Jim Nickel đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada đang mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực năng lượng, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng sạch.

Đại sứ cho biết, Biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và chuyển dịch năng lượng sạch giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada là cơ sở thúc đẩy trao đổi giữa hai nước.

Theo Đại sứ Jim Nickel, AtkinsRéalis là doanh nghiệp Canada đang phát triển công nghệ CANDU, sẵn sàng chia sẻ thông tin kỹ thuật và kinh nghiệm để PETROVIETNAM nghiên cứu, tham khảo.

Giới thiệu về công nghệ CANDU, ông Todd Smith, Phó Chủ tịch AtkinsRéalis phụ trách lĩnh vực hạt nhân, cho biết doanh nghiệp có kinh nghiệm triển khai, vận hành và nâng cấp các nhà máy điện hạt nhân tại nhiều quốc gia.

Theo đại diện AtkinsRéalis, công nghệ CANDU có hơn 50 năm kinh nghiệm vận hành, sử dụng uranium tự nhiên mà không cần làm giàu nhiên liệu, góp phần đa dạng hóa nguồn cung.

Lò phản ứng CANDU có thể nạp nhiên liệu khi đang vận hành và sử dụng hệ thống ống áp lực, tạo thuận lợi cho việc bảo trì, thay thế thiết bị.

Phía Canada cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng nội địa, công nghiệp phụ trợ và đào tạo nhân lực điện hạt nhân.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn cho biết, cùng với các lĩnh vực năng lượng truyền thống và tái tạo, PETROVIETNAM đang nghiên cứu mở rộng sang điện hạt nhân theo nhiệm vụ Chính phủ giao.

Trong bối cảnh Việt Nam nhập khẩu ròng năng lượng, việc đa dạng hóa nguồn cung, trong đó có nghiên cứu điện hạt nhân, có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.

Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn quan tâm đến khả năng sử dụng uranium tự nhiên và nạp nhiên liệu khi vận hành của công nghệ CANDU, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục đánh giá công nghệ, hiệu quả kinh tế, yêu cầu an toàn và mức độ phù hợp với Việt Nam.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ điện hạt nhân. Sau thời gian dài gián đoạn triển khai các dự án, việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư và chuyên gia có trình độ chuyên môn là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phục vụ phát triển điện dự án hạt nhân.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Cao Hoài Dương cho biết, PETROVIETNAM hiện đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đồng thời cập nhật các yêu cầu về công nghệ, an toàn và tiến độ triển khai.

Theo ông Cao Hoài Dương, đội ngũ kỹ thuật Việt Nam trước đây chủ yếu tiếp cận công nghệ lò phản ứng nước nhẹ. Vì vậy, trao đổi với AtkinsRéalis giúp Tập đoàn tìm hiểu thêm công nghệ lò nước nặng CANDU, là dịp để Tập đoàn mở rộng thông tin tham khảo phục vụ quá trình nghiên cứu trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về công nghệ CANDU, khả năng nội địa hóa thiết bị, phát triển chuỗi cung ứng và đào tạo nhân lực. Phía Canada bày tỏ sẵn sàng tiếp tục chia sẻ thông tin và tổ chức các cuộc trao đổi kỹ thuật chuyên sâu với PETROVIETNAM