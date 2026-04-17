Diễn biến mới vụ 42 cây mai bị tịch thu ở Côn Đảo: Trả lại 21 gốc cho chủ sở hữu

Ngày 17/4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (thuộc UBND TP.HCM) cho biết, liên quan vụ “tịch thu 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc”, ông Đ.V.T. (38 tuổi, trú khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo) – người bị xử phạt vi phạm hành chính đã chấp hành quyết định xử phạt.

Theo đơn vị, trước đó Hạt Kiểm lâm Côn Đảo kiểm tra trên cơ sở phát hiện dấu hiệu vi phạm trong lâm phần và tiếp nhận thông tin từ người dân.

Hình ảnh cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc số mai liên quan vụ việc. (Ảnh: VQG Côn Đảo)

Tại buổi tiếp công dân ngày 16/4, ông T. trình bày vụ việc, nộp đơn giải trình và bổ sung hồ sơ, tài liệu; trong đó có xác nhận của ngân hàng về việc đã nộp tiền phạt, cùng các giấy tờ chứng minh 21/42 gốc mai được vận chuyển từ đất liền ra để chăm sóc.

Sau khi xem xét, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo chấp thuận cho bổ sung hồ sơ, đồng thời điều chỉnh quyết định xử phạt: không tịch thu và hoàn trả 21 gốc mai do đã có chứng cứ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đối với 21 gốc còn lại, kết quả xác minh cho thấy đặc điểm hình thái phù hợp với mai rừng tự nhiên phân bố tại Côn Đảo; đồng thời ông T. không cung cấp được tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan kiểm lâm xác định số mai này là lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên, phù hợp với các dấu vết đào bới, bứng gốc tại hiện trường.

Trên cơ sở đó, Hạt Kiểm lâm giữ nguyên hình thức xử phạt đối với hành vi tàng trữ lâm sản không có hồ sơ hợp pháp, đồng thời tiếp tục thực hiện thủ tục tịch thu, xử lý 21 gốc mai rừng theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra các gốc mai vàng của ông T. tại khuôn viên trụ sở cũ Đồn Biên phòng Côn Đảo. (Ảnh: M.C)

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 2/4, tổ tuần tra liên ngành phát hiện ông T. cất giữ, chăm sóc 42 cây mai vàng tại khuôn viên trụ sở cũ Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc, bảng kê lâm sản hoặc giấy tờ mua bán hợp pháp. Hạt Kiểm lâm sau đó đã ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số cây.

Vụ việc gây nhiều tranh cãi, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã yêu cầu phối hợp xác minh nguồn gốc lâm sản, đồng thời làm rõ quyền lợi của người vi phạm theo quy định.