Toàn cảnh không gian Hồ Gươm sau hơn 3 tháng chỉnh trang

Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị cho biết, việc cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được thiết kế trên nền tảng văn hóa, vừa hướng tới hiện đại, vừa gắn với dấu ấn lịch sử 80 năm của đất nước. Hiện phần chân màn hình LED đang tạm che chắn để phủ các bốt điện, dự kiến trong 3-4 tháng tới sẽ di dời và tiếp tục chỉnh trang. Khu vực này sẽ bổ sung chi tiết hiện đại, phù hợp với cảnh quan; mặt nền quảng trường được cải tạo, ghế ngồi và bồn hoa bố trí linh hoạt để dễ dàng điều chỉnh theo sự kiện.