Đau đầu chóng mặt tưởng tiền đình, bàng hoàng phát hiện ung thư phổi di căn não

(VTC News) -

Bệnh nhân L.V.T (68 tuổi, Hà Nội) có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm và mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhưng không khám, theo dõi sức khỏe định kỳ. Hai tuần trước, bệnh nhân sốt 37,5 - 38 độ C, kèm ho khan ít.

Vài ngày gần đây, tình trạng đau đầu và chóng mặt tăng lên thường xuyên, đặc biệt khi đứng dậy hoặc đi lại, ông T tới Phòng khám Medlatec Tây Hồ thăm khám.

Với biểu hiện sốt, ho khan trên nền bệnh hô hấp mạn tính, các bác sĩ ban đầu nghĩ đến khả năng viêm phổi. Tuy nhiên, tình trạng đau đầu, chóng mặt kéo dài và tăng dần khiến người bệnh cần được kiểm tra chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Theo BSCKI Hoàng Anh Tuấn, chuyên khoa Thần kinh, sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết.

Đau đầu chóng mặt tưởng tiền đình, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn não (Ảnh minh họa)

Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy tổn thương gợi ý ung thư di căn não. Kết hợp với các kết quả kiểm tra khác, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư phổi đã di căn não, phổi đối diện và hạch ổ bụng.

Sau khi xác định bệnh, người bệnh được chỉ định sinh thiết khối u phổi để xác định loại tế bào ung thư, đồng thời xét nghiệm gen nhằm tìm kiếm các đột biến có thể phù hợp với phương pháp điều trị đích. Các bác sĩ cũng xây dựng kế hoạch điều trị giảm nhẹ triệu chứng, chăm sóc toàn diện, ổn định đường huyết và huyết áp trước khi chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên tiếp tục điều trị.

Không chủ quan với triệu chứng kéo dài

Theo BSCKI Hoàng Anh Tuấn, các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi có thể không điển hình, dễ bị nhầm với những bệnh lý thông thường. Ho rải rác, sốt nhẹ hoặc đau đầu, chóng mặt có thể khiến người bệnh nghĩ đến thay đổi thời tiết, bệnh tuổi già hay rối loạn tiền đình.

Tâm lý chủ quan, tự mua thuốc giảm đau, thuốc ho hoặc thuốc bổ não sử dụng tại nhà có thể khiến người bệnh chậm đi khám, bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh sớm.

Bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi, người hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm, người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi và người mắc bệnh hô hấp mạn tính cần chú ý theo dõi sức khỏe, bởi đây là những nhóm có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như ho kéo dài, ho ra máu, sốt dai dẳng, đau tức ngực, đau đầu liên tục, chóng mặt hoặc mất thăng bằng, người bệnh cần đi khám để được đánh giá nguyên nhân, thay vì tự điều trị tại nhà.

Đặc biệt, người thuộc nhóm nguy cơ cao nên trao đổi với bác sĩ về việc tầm soát ung thư phổi bằng phương pháp phù hợp. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng đối với việc lựa chọn phương pháp điều trị và cải thiện tiên lượng.