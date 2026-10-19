Home Credit và Y tế 315 thêm giải pháp thanh toán cho chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

(VTC News) -

Từng được xem là khoản phát sinh khi ốm đau nhưng chi phí y tế đang dần trở thành một phần trong kế hoạch chi tiêu dài hạn của nhiều gia đình Việt. Xu hướng này diễn ra cùng quá trình già hóa dân số, tỷ lệ mắc bệnh mạn tính gia tăng và thay đổi trong nhận thức, từ “chữa bệnh khi cần” sang “đầu tư để sống khỏe”.

Gia đình Việt thay đổi cách chi tiêu cho sức khỏe

Theo khảo sát của Vietnam Report, 55,8% người tiêu dùng dự định tăng ngân sách cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong năm 2026, cho thấy nhu cầu dự phòng và cải thiện chất lượng sống đang trở thành một trong những ưu tiên của nhiều người.

Sự thay đổi càng thể hiện rõ ở nhóm phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, với nhu cầu chăm sóc y tế diễn ra liên tục trong năm, từ khám thai, khám nhi, tiêm chủng đến theo dõi tăng trưởng, điều trị các bệnh theo mùa và tái khám định kỳ.

Vì thế, các gia đình không chỉ cần một địa chỉ khám chữa bệnh, mà còn quan tâm đến nơi có khả năng đồng hành lâu dài, hỗ trợ theo dõi sức khỏe, nhắc lịch và duy trì đầy đủ những mốc chăm sóc quan trọng cho mẹ và trẻ, thông qua các loại sản phẩm như thẻ thành viên, gói vaccine trọn gói hay chương trình chăm sóc dài hạn.

Theo dõi sức khỏe định kỳ là nhu cầu thiết yếu, giúp mẹ và bé được chăm sóc kịp thời và xuyên suốt trong từng giai đoạn.

Tuy nhiên, chi phí ban đầu của các gói dịch vụ dài hạn có thể tạo áp lực lên ngân sách, nhất là trong những giai đoạn cần chi trả cho nhiều khoản chi y tế và nhu cầu sinh hoạt khác. Do đó, khách hàng cần các giải pháp thanh toán linh hoạt hơn, giúp chủ động phân bổ ngân sách mà vẫn tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc cần thiết.

Đáp ứng nhu cầu đó, Home Credit Việt Nam hợp tác cùng Hệ thống Y tế 315 triển khai Home PayLater tại hơn 200 phòng khám 315 Nhi đồng, Phụ sản, Tim mạch - tiểu đường và Mắt trên toàn quốc. Hệ thống phòng khám được xây dựng thuận tiện cho khách hàng thông qua mô hình đa chuyên khoa và hồ sơ bệnh án được lưu trữ đồng nhất trên toàn hệ thống.

Với hạn mức lên đến 25 triệu đồng, Home PayLater giúp khách hàng có thêm lựa chọn tài chính để chi trả các dịch vụ này, đồng thời có thể chia nhỏ khoản thanh toán từ 1 đến 12 tháng, không mất phí tất toán trước hạn hoặc phí duy trì tài khoản theo chính sách hiện hành.

Đặc biệt, từ ngày 05/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, khách hàng mở và thanh toán bằng tài khoản trả sau Home PayLater tại Hệ thống Y tế 315 có thể nhận các ưu đãi theo chính sách áp dụng, gồm trả sau với lãi suất 0% trong tối đa 45 ngày và ưu đãi lên đến 250.000 đồng cho các giao dịch đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tiếp cận các chương trình ưu đãi khác từ Hệ thống Y tế 315, tùy theo từng dịch vụ, thời điểm và điều kiện áp dụng.

Tài khoản Home PayLater - trợ lực tài chính cho chăm sóc y tế

Bên cạnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Home PayLater còn hỗ trợ thanh toán qua quét mã QR, giúp khách hàng có thêm lựa chọn chi trả linh hoạt cho nhiều nhu cầu thiết yếu hằng ngày tại các điểm chấp nhận thanh toán.

Thông qua Home PayLater, Home Credit cùng Hệ thống Y tế 315 mang đến thêm lựa chọn thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng chia nhỏ chi phí thành các khoản thanh toán hằng tháng theo nhu cầu và điều kiện áp dụng.

Việc hợp tác lần này với Hệ thống Y tế 315 cho thấy Home Credit luôn tìm kiếm những đối tác có cùng chung kim chỉ nam trong kinh doanh như đồng hành trợ lực cùng khách hàng, minh bạch thông tin, thể hiện tinh thần “Tài chính số tận tâm” mà công ty đang nỗ lực theo đuổi.

Chia sẻ về định hướng hợp tác, ông Nguyễn Phú Khang, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và đối tác của Hệ thống Y tế 315, cho biết: “Chúng tôi mong muốn khách hàng và gia đình cảm nhận được sự đồng hành xuyên suốt trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Việc hợp tác cùng Home Credit Việt Nam - một đối tác uy tín và giàu kinh nghiệm - giúp chúng tôi mang đến thêm sự linh hoạt về tài chính, đồng thời vẫn bảo đảm tính minh bạch, tinh thần trách nhiệm và đặt sức khỏe bệnh nhân làm trọng tâm của trải nghiệm”.

Ông Fabien Sanchez, Giám đốc Quản lý Mạng lưới Bán hàng toàn quốc, Home Credit Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tài chính số không chỉ cần thuận tiện mà còn phải minh bạch, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Thông qua hợp tác với Hệ thống Y tế 315, Home Credit mong muốn mang đến thêm lựa chọn thanh toán linh hoạt, trợ lực cho các gia đình trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là một trong các hoạt động cam kết đưa các giải pháp tài chính số đến gần hơn với đời sống người Việt”.