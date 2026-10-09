(VTC News) -

Cơn ho kéo dài

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Nguyễn Ngọc Vân cho biết, ho có thể là tình trạng cho biết cơ thể bạn đang bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Thông thường hiện tượng này có thể biến mất sau 1 - 2 tuần, nhưng nếu ho kéo dài lâu ngày không khỏi thì khả năng cao là bạn đang mắc ung thư phổi.

Để biết được chính xác mình đang gặp phải vấn đề gì, bạn hãy cảnh giác và đi kiểm tra phổi càng sớm càng tốt bằng cách chụp X-quang kết hợp với những xét nghiệm cần thiết khác để xác định nguyên nhân gây ho.

Đau ngực

Trong số 9 dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn đầu thì không thể không để tâm đến triệu chứng đau ở vùng ngực, ngoài ra bệnh nhân còn có thể bị đau ở vị trí lưng hoặc vai. Cơn đau có thể mang tính chất liên tục, âm ỉ hoặc thỉnh thoảng mới xảy ra. Mặc dù có tính chất như thế nào thì bạn cũng nên lưu ý.

Điều mà bạn cần quan sát, theo dõi lúc này đó là cơn đau ngực chỉ diễn ra trong một khu vực hay lan tỏa trên toàn bộ khoang ngực. Khi ngực đau do ung thư phổi gây ra thì sẽ dẫn đến phản ứng khó chịu tại các hạch bạch huyết. Chúng có thể di căn vào thành ngực, xương sườn hoặc màng phổi.

Ho ra máu

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn y khoa của Ths. BSNT Bùi Thị Nga cho biết, ho ra máu, dù chỉ là vệt máu lẫn trong đờm hoặc chất nhầy, cũng là triệu chứng nghiêm trọng không nên xem nhẹ.

Trong bối cảnh có tổn thương phổi ác tính, hiện tượng này xảy ra khi khối u xâm lấn vào các mạch máu nhỏ của niêm mạc phế quản hoặc mô phổi, gây chảy máu ra đường thở.

Dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn đầu thường rất khó nhận biết

Bệnh nhân có thể ho ra máu tươi, máu bầm hoặc dịch màu gỉ sắt, với tần suất và số lượng tăng dần theo thời gian. Triệu chứng này không đặc hiệu cho ung thư nhưng thường liên quan đến các bệnh lý nặng như lao phổi, giãn phế quản hoặc tổn thương ác tính.

Nếu người bệnh không có tiền sử bệnh lý hô hấp rõ ràng, đặc biệt là người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc, làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc trên 50 tuổi, thì ho ra máu cần được xem là chỉ điểm cảnh báo sớm và phải được nội soi phế quản hoặc chụp CT ngực để xác định nguyên nhân càng sớm càng tốt.

Khàn giọng kéo dài

Khàn giọng là triệu chứng thường bị xem nhẹ và dễ bị nhầm với cảm lạnh hoặc viêm thanh quản thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng khàn giọng kéo dài nhiều tuần mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt không đi kèm đau họng hay sốt, thì đây có thể là biểu hiện sớm của tổn thương ác tính trong lồng ngực.

Cơ chế khàn tiếng trong ung thư phổi thường liên quan đến việc khối u vùng trung thất chèn ép hoặc xâm lấn dây thần kinh quặt ngược - dây thần kinh điều khiển hoạt động của thanh quản. Khi dây thần kinh bị tổn thương, các cơ kiểm soát dây thanh không thể hoạt động bình thường, dẫn đến thay đổi chất giọng: âm sắc yếu, khàn, đôi khi ngắt quãng hoặc biến mất tạm thời.

Người bệnh nếu từng hút thuốc lá, có ho mạn tính, kết hợp với khàn giọng kéo dài không cải thiện sau điều trị nội khoa, cần được thăm khám chuyên khoa tai mũi họng và chẩn đoán hình ảnh ngực để đánh giá toàn diện nguyên nhân gây khàn tiếng.

Thở khò khè

Tiếng thở khò khè có thể nghe rõ bằng tai thường hoặc qua ống nghe, biểu hiện bằng âm thanh rít khi thở ra. Đây là triệu chứng xuất hiện khi có hiện tượng tắc nghẽn một phần đường dẫn khí, làm luồng không khí đi qua phế quản bị xoáy tạo âm bất thường.

Trong ung thư phổi, thở khò khè có thể do khối u phát triển bên trong lòng phế quản, làm hẹp lòng ống, hoặc do khối u ngoài phế quản chèn ép vào. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ nghe thấy tiếng khò khè khi gắng sức, sau tăng dần cả khi nghỉ ngơi.

Triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với hen suyễn hoặc viêm phế quản mạn, dẫn đến chẩn đoán trễ. Nếu thở khò khè xảy ra lần đầu ở người lớn tuổi, không có tiền sử hen, hoặc không đáp ứng với điều trị giãn phế quản, cần cảnh giác với khả năng có khối u đường thở và tiến hành nội soi phế quản hoặc chụp CT để xác định tổn thương.

Hơi thở thay đổi

Nếu đột nhiên bạn hay gặp phải tình huống khó thở và điều này thường xuyên lặp lại thì cần phải hết sức lưu ý. Bởi vì trên thực tế nhiều bệnh nhân ung thư phổi đều có dấu hiệu bị thay đổi nhịp thở do đường thở bị thu hẹp hay có chất lỏng tích tụ trong ngực vì phổi có khối u.

Kể từ giờ trở đi, mỗi khi bạn cảm thấy khó thở nhất là sau khi leo cầu thang hoặc làm những công việc mà trước đây thực hiện được rất dễ dàng thì hãy đi thăm khám để được chẩn đoán, nhận biết tình trạng hiện tại của cơ thể.

Cân nặng sụt giảm bất thường

Nếu cân nặng của bạn đột nhiên giảm sút nhiều (từ 4 - 5kg trở lên) mà không rõ nguyên nhân thì hãy nghĩ đến trường hợp bạn đang bị căn bệnh ung thư phổi hay loại ung thư khác làm phiền. Lý giải cho điều này, chính sự tiêu hao năng lượng cơ thể của các tế bào ung thư khiến bạn nhanh chóng bị tụt cân mất kiểm soát.

Đau nhức đầu

Khi khối u ở phổi chèn ép tạo áp lực lên tĩnh mạch chủ trên thì sẽ gây ra hiện tượng đau nhức đầu vô cùng khó chịu. Đây là loại tĩnh mạch lớn đóng vai trò vận chuyển máu từ phần trên của cơ thể về tim. Sức ép đến từ khối u sẽ khiến bệnh nhân bị đau đầu, nặng hơn là đau nửa đầu thường xuyên.

Ngoài ra, triệu chứng này cũng là một dấu hiệu cảnh báo các tế bào ung thư phổi đã di căn lên não.

Đau mỏi cơ

Sự phát triển của khối u ở phổi sẽ chiếm mất diện tích của các tổ chức xung quanh, nó chèn vào những dây thần kinh ở vị trí lưng, ngực, vai, bụng và tay dẫn đến tình trạng đau nhức. Không chỉ có vậy, ung thư còn làm viêm và sưng các bộ phận kể trên do khối u chèn cả vào tĩnh mạch.

Nhìn chung, 9 dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn đầu kể trên đều không phải là các triệu chứng đặc trưng, khó phát hiện và dễ nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe khác.

Do đó không ít người bỏ qua những biểu hiện này và bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị triệt căn ung thư phổi. Phải đến khi bệnh đã chuyển biến sang giai đoạn nặng, khi khối u ác tính đã lan sang những cơ quan khác thì mới phát hiện ra những bất thường. Khi đó việc điều trị không đem lại hiệu quả cao, chủ yếu là để cải thiện triệu chứng và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.