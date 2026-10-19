Xác minh thông tin bé 9 tháng tuổi tử vong sau tiêm tại bệnh viện ở Khánh Hoà

(VTC News) -

Sáng 19/10, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi sau khi tiêm thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa.

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh người nhà bức xúc, phản ứng tại bệnh viện sau khi bé gái 9 tháng tuổi (trú tỉnh Khánh Hòa) qua đời.

Theo thông tin trong các đoạn clip, bé gái bị sốt 5 ngày nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa để điều trị. Sau khi được tiêm thuốc tại đây, bé có biểu hiện tím tái và tử vong vào tối 18/10.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Viết Thái, Cố vấn cấp cao Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa, cho biết đã nắm được thông tin về trường hợp này. Trong sáng 19/10, bệnh viện sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá sự việc.

“Sau khi có kết quả, tôi sẽ thông tin lại”, ông Thái nói.

Hiện nguyên nhân khiến bé gái tử vong đang được các đơn vị liên quan làm rõ.