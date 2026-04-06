Danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI

Chiều 6/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI làm việc về công tác nhân sự với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI với có 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI với 493/493 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khóa XV giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khóa XVI.

Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp khóa XVI.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính khóa XV giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính khóa XVI.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khóa XV giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khóa XVI.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội khóa XV giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội khóa XVI.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa XV giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa XVI.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XVI.

Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa XV giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa XVI.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.