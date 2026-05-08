Xác định 2 đội vào chung kết Europa League 2026

Vòng bán kết Europa League mùa giải 2025-2026 kết thúc sáng nay 8/5 sau 2 trận lượt về có tỷ số chênh lệch rõ rệt. Aston Villa (Anh) và Freiburg (Đức) giành quyền vào chung kết sau khi loại các đối thủ Nottingham Forest (Anh) và Sporting Braga (Bồ Đào Nha).

Sau khi thua Nottingham Forest 0-1 ở lượt đi, Aston Villa xóa bỏ bất lợi trong hiệp một của trận lượt về bằng bàn thắng của Ollie Watkins. Đội chủ nhà áp đảo đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ở nửa đầu của trận đấu.

Bàn thắng của Watkins ở phút 36 khiến hiệp 2 trở nên hấp dẫn hơn. Nottingham Forest không còn chơi phòng ngự chủ động, nhưng khi tấn công họ không hiệu quả bằng đối thủ.

Aston Villa vào chung kết Europa League.

Lần lượt Emi Buendia lập công nâng tỷ số lên 2-0 trước khi John McGinn ghi cú đúp bàn thắng. Aston Villa thắng 4-0 (chung cuộc 4-1) để đặt chân vào trận chung kết.

Trận đấu cùng giờ giữa Freiburg và Braga cũng là màn lật ngược tình thế của đội chủ nhà. Freiburg (thua 1-2 ở lượt đi trên sân khách) thắng với tỷ số vừa đủ để vượt qua đối thủ.

Tấm thẻ đỏ của Mario Dorgeles ở ngay phút thứ 6 khiến Braga gặp khó. Dù rất cố gắng phòng ngự, đội bóng Bồ Đào Nha vẫn để đối thủ ghi 2 bàn trong hiệp 1 từ các pha dứt điểm của Lukas Kubler và Johan Manzambi.

Sang hiệp 2, Braga buộc phải tấn công dù thiếu người. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn thua thứ ba (Kubler ghi bàn), đội khách mới rút ngắn tỷ số nhờ công của Pau Victor. Chung cuộc, Freiburg thắng 4-3 sau 2 lượt trận và sẽ tranh cúp với Aston Villa. Chung kết Europa League giữa Freiburg và Aston Villa dự kiên diễn ra lúc 2h ngày 21/5.

Bóng đá Anh đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử - giành trọn 3 cúp châu Âu trong mùa giải. Ngoài Aston Villa ở Europa League, giải Ngoại Hạng Anh còn có đại diện thi đấu chung kết Champions League (Arsenal) và Conference League (Crystal Palace).