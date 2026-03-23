Đại úy Công an xã tuyên truyền pháp luật qua Facebook cá nhân, hút triệu lượt xem

(VTC News) -

Video: Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa trong một lần kiểm tra, nhắc nhở cửa hàng vi phạm về lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn

Giữa nhịp sống hiện đại, khi mạng xã hội trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày, câu chuyện về một người công an cơ sở tận dụng chính nền tảng này để lan tỏa pháp luật đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng cộng đồng. Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa – Phó Trưởng Công an xã Tân An (Nghệ An) – không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, mà còn lặng lẽ gieo những “hạt mầm” ý thức pháp luật bằng một cách rất riêng: gần gũi, giản dị và đầy tình người.

Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa – Phó Trưởng Công an xã Tân An (tỉnh Nghệ An) đã sử dụng chính trang Facebook cá nhân để chia sẻ các clip, hình ảnh, tình huống thực tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Không cần những bài giảng khô khan hay khẩu hiệu cứng nhắc, trang Facebook cá nhân của anh trở thành nơi ghi lại những lát cắt đời thường trong quá trình công tác. Ở đó, người xem dễ dàng bắt gặp hình ảnh một tổ công tác đang nhắc nhở người dân dừng, đỗ xe đúng quy định, hay những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với học sinh, phụ huynh trước cổng trường. Tất cả đều diễn ra tự nhiên, không dàn dựng, như chính hơi thở của cuộc sống thường nhật.

Xuất phát từ thực tế công việc, Đại úy Nghĩa nhận ra rằng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ và hiểu đúng các quy định pháp luật. Nhiều người vi phạm không phải vì cố tình, mà đơn giản do thiếu thông tin hoặc chưa ý thức được mức độ nguy hiểm từ hành vi của mình. Điều đó khiến anh trăn trở: làm sao để pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như học sinh?

Câu trả lời của anh không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Một chiếc điện thoại, vài phút ghi hình, và quan trọng hơn cả là thái độ chân thành, cởi mở khi tiếp cận người dân. Anh không chọn cách xử lý cứng nhắc, mà ưu tiên giải thích, phân tích để mỗi người tự nhận ra sai phạm của mình.

Một trong những video nhận được nhiều sự chú ý là tình huống lực lượng công an xã phát hiện nhóm học sinh dừng xe máy điện chưa đúng quy định trước cổng trường. Thay vì lập biên bản ngay, tổ công tác phối hợp với nhà trường để nhắc nhở, phân tích những nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra. Những lời nói nhẹ nhàng, dễ hiểu, đi kèm với ví dụ thực tế đã giúp các em học sinh nhận thức rõ hơn về hành vi của mình.

Đại uý Nghĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu đang mang lại hiệu quả rõ nét cho các em học sinh trên địa bàn

Chính sự mềm mỏng ấy lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Không khí căng thẳng thường thấy trong các tình huống xử lý vi phạm gần như không xuất hiện. Thay vào đó là sự lắng nghe, thấu hiểu và đồng thuận. Các em học sinh, sau khi được nhắc nhở, không chỉ chấp hành mà còn chủ động chia sẻ lại thông tin với bạn bè, người thân.

Các clip do Đại úy Nghĩa đăng tải nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là cách tuyên truyền hiệu quả, dễ tiếp nhận và phù hợp với thời đại. Không ít phụ huynh cũng chia sẻ rằng, nhờ những video như vậy, họ có thêm cơ hội trò chuyện với con em mình về ý thức chấp hành pháp luật.

Điều đáng quý là, đằng sau những con số tương tác ấy không phải là sự nổi tiếng cá nhân, mà là sự thay đổi dần dần trong nhận thức của cộng đồng. Từ những nhắc nhở nhỏ, ý thức của người dân được nâng lên. Những hành vi vi phạm tưởng chừng “vặt vãnh” nhưng tiềm ẩn nguy cơ lớn cũng được hạn chế đáng kể. An ninh trật tự vì thế được giữ vững ngay từ cơ sở – nơi gần dân nhất.

Trong mắt đồng nghiệp và người dân địa phương, Đại úy Nghĩa là người cán bộ tận tụy, luôn hết lòng với công việc. Dù bận rộn với nhiệm vụ chuyên môn, anh vẫn dành thời gian suy nghĩ, tìm cách đổi mới phương thức tuyên truyền để phù hợp với thực tế. Việc sử dụng mạng xã hội không phải là điều quá mới mẻ, nhưng cách anh làm – chân thành, giản dị và nhất quán – lại tạo nên sự khác biệt.

Từ những nhắc nhở nhỏ, ý thức của người dân dần thay đổi, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở. (FBNV)

Lãnh đạo địa phương cũng đánh giá cao mô hình này. Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng, việc tận dụng mạng xã hội giúp thông điệp pháp luật đến với người dân một cách sinh động và kịp thời hơn. Không còn khoảng cách giữa người thực thi pháp luật và người dân, mà thay vào đó là sự kết nối, chia sẻ và đồng hành.

Hình ảnh người công an nhân dân trong những video của Đại úy Nghĩa không chỉ là người “giữ gìn trật tự”, mà còn là người bạn, người anh, sẵn sàng lắng nghe và hướng dẫn. Chính điều đó đã góp phần xây dựng niềm tin – một yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Có thể nói, những việc làm của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Đó không chỉ là sự sáng tạo trong công việc, mà còn là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, của tấm lòng vì cộng đồng. Trong từng lời nhắc nhở, từng đoạn video ngắn, người ta thấy được một hình ảnh đẹp: người chiến sĩ công an gần dân, hiểu dân và vì dân.

Giữa muôn vàn thông tin trên mạng xã hội, những clip nhỏ bé ấy vẫn âm thầm lan tỏa như những hạt giống tốt lành. Và từ đó, ý thức pháp luật không còn là điều xa vời, mà trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống mỗi người. Đó có lẽ chính là thành công lớn nhất – khi pháp luật được tiếp nhận bằng sự tự nguyện, bằng sự hiểu biết và bằng cả niềm tin.