Kai Đinh mang 'Lễ đường' đến đêm nhạc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(VTC News) -

Trong khuôn khổ đêm nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance”, ca sĩ Kai Đinh đã mang đến sân khấu Học viện Báo chí và Tuyên truyền không gian âm nhạc ngọt ngào, đầy cảm xúc với bản hit “Lễ đường”.

Không cần sân khấu cầu kỳ hay kỹ xảo hoành tráng, Kai Đinh chinh phục khán giả bằng âm nhạc của mình với những giai điệu trong trẻo, gần gũi và chân thành. Với giọng hát trầm ấm và ca từ dung dị, “Lễ đường” chạm tới cảm xúc người nghe, khiến hội trường như lắng lại trong từng nhịp giai điệu.

Ca sỹ Kai Đinh giao lưu cùng sinh viên sau phần trình diễn, lan tỏa năng lượng tích cực (Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance).

Trước đó, nam ca sĩ đã trình bày nhiều ca khúc quen thuộc như “để tôi ôm em bằng giai điệu này” và “Trái đất ôm Mặt trời”, mang phong cách trữ tình đặc trưng. Mỗi phần thể hiện đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả trẻ, minh chứng cho sức ảnh hưởng từ những sáng tác do chính anh viết nên.

Chia sẻ sau đêm diễn, Kai Đinh bày tỏ niềm hân hoan khi được gặp gỡ và hát cùng sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền: “Không khí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn khiến mình thật sự xúc động. Các bạn mang đến năng lượng tích cực và tinh thần rất đẹp. Khi nghe cả hội trường cùng hát theo, mình cảm thấy âm nhạc đã thực sự kết nối mọi người”.

Ca sỹ Kai Đinh thể hiện bản hit “Lễ đường”, mang đến không gian tràn đầy cảm xúc (Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance).

Bên cạnh màn trình diễn của Kai Đinh, đêm nhạc “FPS 2025 - Sen’s Resonance” còn ghi dấu với nhiều tiết mục đặc sắc: Tổ đội WORKAHOLIC$ “đốt cháy” sân khấu bằng loạt bản rap bùng nổ, DJ Huy DX cùng MC Millic khuấy động không khí bằng loạt bản remix đỉnh cao. Tất cả đã góp phần tạo nên một đêm nhạc trọn vẹn về âm thanh, ánh sáng và cảm xúc.

Phần biểu diễn của Kai Đinh được xem là điểm nhấn cảm xúc, góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc của “FPS 2025 - Sen’s Resonance”. Âm nhạc của Kai Đinh khép lại chương trình với dư âm ấm áp, kết nối hàng trăm khán giả trẻ bằng cảm xúc chân thành và tinh thần gắn kết mà chương trình hướng tới.