Ban Đối ngoại (VOV5) tuyển dụng 3 viên chức

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Đối ngoại (VOV5), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 người.

2. Vị trí tuyển dụng:

- Biên tập viên tiếng Tây Ban Nha: 01 người;

- Biên tập viên tiếng Pháp: 01 người;

- Biên tập viên tiếng Hàn Quốc: 01 người.

3. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (vấn đáp)

* Xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau:- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi bằng hình thức thực hành.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Điều kiện dự tuyển

5.1. Tiêu chuẩn chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5.2. Tiêu chuẩn cụ thể

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ:

+ Đối với tiếng Pháp: Ưu tiên đào tạo chuyên ngành tiếng Pháp (trong và ngoài nước); ứng viên là nam giới, tuổi không quá 30.

+ Đối với tiếng Tây Ban Nha: Ưu tiên đào tạo chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha (trong và ngoài nước); tuổi không quá 35.

+ Đối với tiếng Hàn Quốc: Ưu tiên chuyên ngành tiếng Hàn Quốc hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Hàn đạt Topik 6.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm; ưu tiên ứng viên có hiểu biết về truyền thông, nền tảng số, đa phương tiện;

- Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, có thể đáp ứng được các yêu cầu cụ thể trong sản xuất chương trình (cắt băng, chạy phụ đề cho clip, …)

- Có kiến thức về chính trị, văn hóa, xã hội.

- Đáp ứng thời gian làm việc theo giờ thu, phát sóng chương trình và khi có yêu cầu.

6. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2;

e) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7. Đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

7.1. Đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ).

7.2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Đài Tiếng nói Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Đài TNVN sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Lệ phí dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

9. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

9.1.Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sáng: 08h00- 11h30; Chiều: 14h00- 17h00, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 02/03/2026.

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

9.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Địa chỉ: Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam (tầng 7, số 58 Quán Sứ, Hà Nội).

10. Thông báo tuyển dụng

- Đăng tải thông tin tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông của Đài TNVN: Ban Đối ngoại (VOV5), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Kênh VOV Giao thông Quốc gia (VOVGT), Báo Điện tử VTC News.

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Chi tiết liên hệ:

Đ/c Trần Hoài Nam, Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam. Điện thoại: 09123.10.123.