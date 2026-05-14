Mỹ, Trung Quốc nhất trí xây dựng quan hệ 'ổn định chiến lược mang tính xây dựng'

Theo thông cáo báo chí của Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết “định hướng mới” sẽ cung cấp chiến lược quan trọng cho mối quan hệ với Mỹ trong vòng 3 năm tới và xa hơn nữa. Ông Tập Cận Bình hy vọng quyết định này sẽ được người dân hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh mối quan hệ đó chủ yếu dựa trên hợp tác, nhưng đi kèm cạnh tranh có chừng mực nhằm tạo ra "trạng thái ổn định bình thường, trong đó khác biệt có thể được kiểm soát và trạng thái ổn định lâu dài, trong đó có thể kỳ vọng về sự hòa hợp". Đây không phải là khẩu hiệu mà là những hành động hướng đến cùng một mục tiêu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhau tại Đại lễ đường Nhân dân. (Ảnh: NYT)

Tuy nhiên, ngay cả khi nhấn mạnh hợp tác, ông Tập vẫn không quên nhắc lại Đài Loan là “vấn đề quan trọng nhất” trong quan hệ song phương. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và sẽ thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Nếu được xử lý đúng cách, quan hệ song phương sẽ ổn định lâu dài. Ngược lại, hai nước sẽ xung đột hoặc thậm chí gây mâu thuẫn, đẩy toàn bộ mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ vào tình trạng nguy hiểm lớn, ông Tập Cận Bình cho hay.

Hai nhà lãnh đạo cũng "trao đổi quan điểm về vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng", bao gồm tình hình ở Trung Đông, xung đột ở Ukraine và nhiều vấn đề khác liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh, ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Mỹ và Trung Quốc “trở thành đối tác chứ không phải đối thủ”, còn ông Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai nhà lãnh đạo.

Lễ đón chính thức Tổng thống Trump bắt đầu với quốc ca Mỹ The Star-Spangled Banner cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

Trước khi cánh cửa Đại lễ đường Nhân dân đóng lại, ông Tập Cận Bình đặt câu hỏi liệu hai cường quốc có thể tránh được Bẫy Thucydides hay không. Đây là học thuyết cho rằng một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc thống trị hiện tại gần như tất yếu sẽ rơi vào xung đột.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Tôi luôn tin rằng hai nước có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt. Mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ có lợi cho thế giới. Cả hai bên đều có lợi từ hợp tác và thiệt hại nếu đối đầu. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ”.

Ông Tập Cận Bình nói thêm ông kỳ vọng năm 2026 sẽ là “năm lịch sử, năm mang tính bước ngoặt”, mở ra chương mới trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” của mình với ông Tập Cận Bình và bày tỏ sự “vinh dự khi được làm bạn" với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Khi gặp khó khăn, chúng tôi cùng nhau giải quyết. Tôi sẽ gọi cho anh và anh sẽ gọi cho tôi. Mọi người không biết. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp vấn đề, chúng tôi đều giải quyết rất nhanh chóng. Tôi rất kính trọng Trung Quốc và những gì ông đã làm. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại, tôi nói điều này với tất cả mọi người. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đôi khi mọi người không thích tôi nói điều này, nhưng tôi vẫn nói vì đó là sự thật”, ông Trump nói.