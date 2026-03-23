Bóng đá Malaysia nhận thêm hung tin

Hy vọng góp mặt ở môn bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) của bóng đá Malaysia tan thành mây khói. Theo tờ New Straits Times, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) vừa bác bỏ thông tin tất cả các đoàn thể thao đều được tự do đăng ký tham gia môn bóng đá nam.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn các nội dung bóng đá nam và nữ tại ASIAD sẽ mở rộng cho toàn bộ 45 quốc gia thành viên, cho phép các đoàn thể thao tự do đăng ký tham gia. Tuy nhiên, OCA khẳng định thể thức không thay đổi, mỗi nội dung vẫn chỉ có 16 đội tham dự.

Theo OCA, quy định này đã được chốt trong biên bản ghi nhớ ký với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) từ ngày 13/12/2024, có hiệu lực trong giai đoạn 2024-2028.

Thông tin trên đồng nghĩa với việc Malaysia không còn cơ hội lật ngược tình thế vào phút chót. Nước này đã bị loại khỏi danh sách khi AFC, OCA và nước chủ nhà Nhật Bản thống nhất cơ chế vòng loại. Trong đó, suất dự ASIAD 20 môn bóng đá nam được phân bổ dựa trên kết quả vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa diễn ra đầu năm nay tại Ả Rập Xê Út.

Đội tuyển Malaysia tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2018 tại Indonesia, đã lọt vào vòng 16 đội. (Nguồn: NST)

Theo quy định, chỉ những đội giành được tham dự vòng chung kết U23 châu Á mới được trao suất tham dự Đại hội thể thao châu Á Aichi-Nagoya (ASIAD 20).

"Lời giải thích này đã chấm dứt mọi hy vọng mong manh về việc Malaysia có thể được gia hạn thời gian thi đấu tại Nhật Bản vào phút chót", tờ New Straits Times bình luận.

Kể từ khi bóng đá ASIAD áp dụng lứa tuổi U23 (từ năm 2003), thành tích tốt nhất của Malaysia vẫn là vào vòng 16 đội tại kỳ ASIAD 18 tại Indonesia năm 2018. Bóng đá Malaysia từng chủ động rút lui ở ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) năm 2023 để tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2024. Khi ấy, lịch thi đấu vòng loại chỉ cách ASIAD khoảng 10 ngày.

Trong khi đó, U23 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20. Giải đấu này diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 năm nay. U23 Việt Nam đã sang Trung Quốc, dự giải giao hữu quốc tế với các đội U23 Triều Tiên, Thái Lan và chủ nhà U23 Trung Quốc.

Trong số đó, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là những đại diện của bóng đá Đông Nam Á, được quyền tham dự nội dung bóng đá nam của ASIAD năm nay.