Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày của Mẹ không phải ai cũng biết

Ngày của Mẹ là dịp để mỗi người con hướng về cội nguồn, tri ân người phụ nữ đã hy sinh thầm lặng để tạo nên hình hài và tâm hồn cho thế hệ mai sau. Ý nghĩa của ngày này vượt xa khỏi những bó hoa hay món quà hình thức, tôn vinh tình mẫu tử.

Lịch sử Ngày của Mẹ

Những hình thức tôn vinh người mẹ đã xuất hiện từ các nền văn minh cổ đại. Tại Hy Lạp, người dân tổ chức lễ hội tri ân nữ thần Rhea, người được coi là mẹ của các vị thần. Trong khi đó, người La Mã cổ đại lại tôn thờ nữ thần Cybele - biểu tượng của sự sinh sôi và lòng mẹ.

Những lễ hội này thường diễn ra vào mùa xuân, mùa của sự đâm chồi nảy lộc, tượng trưng cho thiên chức của người phụ nữ trong việc duy trì và nuôi dưỡng sự sống. Tuy nhiên, những nghi lễ này mang đậm màu sắc tôn giáo và thần thoại hơn là việc tôn vinh những người mẹ.

Đến thế kỷ 17, tại Anh Quốc, xuất hiện một ngày lễ có tên gọi là "Mothering Sunday". Ban đầu, ngày này dành cho các Kitô hữu trở về nhà thờ "mẹ" của họ (nhà thờ địa phương gần nơi họ sinh ra) vào ngày Chủ nhật thứ tư của mùa Chay.

Ngày của Mẹ đã có từ lâu trong lịch sử nhân loại. (Ảnh: iStock)

Theo thời gian, truyền thống này dần biến chuyển thành dịp để những người làm thuê, những đứa trẻ phục vụ xa nhà được nghỉ phép để về thăm gia đình. Trên đường về, họ thường hái những đóa hoa dại ven đường để tặng mẹ mình.

Dù đã mang bóng dáng của sự đoàn viên, nhưng "Mothering Sunday" vẫn chưa thực sự trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn cho đến khi xuất hiện những nỗ lực tại Mỹ vào cuối thế kỷ 19.

Lịch sử hiện đại của Ngày của Mẹ gắn liền với tên tuổi của hai người phụ nữ Mỹ đầy tâm huyết: Ann Maria Reeves Jarvis và con gái bà, Anna Jarvis.

Vào giữa thế kỷ 19, bà Ann Maria đã thành lập các "Câu lạc bộ Ngày của Mẹ" với mục đích ban đầu là cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, đồng thời giúp gắn kết các bà mẹ trong nỗ lực chăm sóc gia đình.

Hai mẹ con Anna Jarvis khởi xướng Ngày của Mẹ. (Ảnh: HistoryFile)

Sau cuộc Nội chiến Mỹ, bà lại nỗ lực tổ chức "Ngày tình bạn của các bà mẹ" để hòa giải những khác biệt giữa hai miền Nam - Bắc, minh chứng cho việc lòng mẹ không chỉ giới hạn trong gia đình mà còn là biểu tượng của sự bao dung, hàn gắn xã hội.

Khi bà Ann Maria qua đời vào năm 1905, con gái bà là Anna Jarvis đã thề sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình: thiết lập một ngày lễ chính thức để tôn vinh tất cả các bà mẹ trên thế giới. Anna quan niệm rằng người mẹ là "người đã làm cho bạn nhiều hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này".

Sau nhiều năm vận động không ngừng nghỉ, viết hàng nghìn lá thư cho các chính trị gia và những người có tầm ảnh hưởng, nỗ lực của cô đã được đền đáp. Vào năm 1914, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã ký sắc lệnh chính thức công nhận Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là Ngày của Mẹ.

Ý nghĩa Ngày của Mẹ

Ý nghĩa sâu sắc nhất của Ngày của Mẹ nằm ở việc nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự hy sinh vô điều kiện. Trong dòng chảy của thời gian, người mẹ luôn là người đứng sau những thành công của con cái, là bến đỗ bình yên nhất khi bão giông ập đến.

Ngày lễ này tạo ra một không gian văn hóa để xã hội nhìn nhận lại vai trò của người phụ nữ không chỉ trong vai trò nội trợ mà còn là người định hình nhân cách cho các thế hệ tương lai. Nó là lời khẳng định rằng tình yêu của mẹ là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất, có khả năng vượt qua mọi rào cản về không gian và thời gian.

Ngày của Mẹ cũng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Trong một xã hội nơi công nghệ và sự bận rộn đôi khi làm con người xa cách, ngày này nhắc nhở những người con về đạo hiếu và sự quan tâm chân thành.

Trong xã hội hiện đại bận rộn, Ngày của Mẹ càng trở nên đáng trân quý. (Ảnh: iStock)

Đôi khi, chỉ một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm hay một bữa cơm sum họp cũng đủ làm ấm lòng người mẹ. Ý nghĩa của ngày này không nằm ở giá trị vật chất của những món quà, mà nằm ở sự thấu hiểu và trân trọng mà mỗi người con dành cho người phụ nữ đã dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng mình.

Tại Việt Nam, dù đã có ngày Lễ Vu Lan truyền thống hay ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhưng Ngày của Mẹ vẫn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, đặc biệt là trong những năm gần đây. Việc có thêm một ngày để tôn vinh mẹ chính là thêm một cơ hội để tình yêu thương được lan tỏa, để những giá trị đạo đức tốt đẹp được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.

Dù thế giới có thay đổi ra sao, tình mẫu tử vẫn luôn là thiêng liêng, bất diệt. Ngày của Mẹ là một nốt lặng cần thiết để chúng ta soi rọi lại tâm hồn mình, để biết ơn quá khứ và trân trọng hiện tại. Tinh thần của ngày này thấm sâu vào từng hành động thường nhật, để ngày mẹ còn ở bên cạnh con đều là một ngày lễ trọn vẹn của yêu thương và lòng tri ân sâu sắc.